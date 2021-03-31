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    У центрі Києва знесли сторічний будинок

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    Так виглядав павільйон, знесений у столиці - У центрі Києва знесли сторічний будинок
    Так виглядав павільйон, знесений у столиці
    Фото: facebook/korob.anton

    На місці колишнього павільйону будується торгово-офісний центр

    Чергову історичну будівлю знесено забудовниками у Києві, неподалік від станції метро «Олімпійська». Як повідомив краєзнавець Антон Короб, минулого тижня зник павільйон над артезіанською свердловиною, збудований у 1917 році на розі нинішніх вулиць Короленківської та Фізкультури. На його місці зараз вирує нове будівництво.

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    У центрі Києва знесли сторічний будинок
    У центрі Києва знесли сторічний будинок

    Цей павільйон-криницю, за даними Короба, збудували у проміжок між лютневою революцією та поваленням Тимчасового уряду більшовиками у жовтні. Тоді вулиця Короленківська називалася Новобульйонська.

    «Таким чином це була чи не поодинока пам’ятка короткого демократичного періоду розвитку Києва. У скрутні кризові часи Київська міська дума мала змогу продовжувати розширення мережі артезіанських свердловин», – зауважує дослідник.

    Він зазначає, що звертався до Департаменту охорони культурної спадщини КМДА з пропозицією включити павільйон над артезіанською свердловиною до реєстру об’єктів культурної спадщини. «У своїх фантасмагорійних снах я уявляю цю будівлю, якщо не відродженою відповідно до базової функції, то, принаймні, перелаштованою на будиночок садівника майбутнього Централпарку Нової Забудови», – написав Короб.

    Низку ділянок на розі вулиць Фізкультури та Короленківська було передано компанії «ІТТ-Плаза» для будівництва готелю та чотирьох 23-поверхових торговельно-офісних веж.

    Раніше стало відомо, що кияни з руху «Мапа реновації» розмістили вздовж вулиці Петлюри сітілайти за збереження будинку купця Уткіна, який може бути знесений під час будівництва офісного центру.

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    Теги: Київ метро будівництво КМДА кияни вулиця пам'ятник архітектура
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