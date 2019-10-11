Столична влада планує побудувати метро до Пущі-Водиці



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Планується продовження червоної гілки після станції «Академмістечко»

Зараз у Києві триває перша черга будівництва метро на Виноградар. За проєктом, там має бути ще друга черга.

Про це розповів перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, який віднедавна курує питання транспорту у столиці.

«В ідеалі ми плануємо провести метро до площі Тараса Шевченка в Оболонському районі столиці. Мешканці навколишніх житлових комплексів вже чекають відкриття там метро. Однак коли воно буде і скільки це буде коштувати, поки що невідомо», - сказав він в інтерв’ю «Хмарочосу».

Крім того, у планах столичної влади є будівництво метро і до Пущі-Водиці. «Це буде продовження червоної гілки після станції «Академмістечко». Там єдине місце, де можна побудувати депо для потягів. Проте точні терміни будівництва цієї станції наразі невідомі», - повідомив Поворозник.

Нагадаємо, у Києві триває будівництво нових станцій метро Сирецько-Печерської лінії на Виноградар.

В кінці грудня 2021 року в експлуатацію планують ввести дві нових станції - «Мостицька» та «Проспект Правди».

Планується, що пасажиропотік на нових станціях сягне 34 тис. пасажирів на годину. Загальна кошторисна вартість будівництва двох станцій - понад 6 млрд грн. Довжина ділянки метро для двох нових станцій – 3,7 кілометрів.

6 червня мер Києва Віталій Кличко оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відео про те, як відбувається будівництво метро на Виноградар.

У липні мер перевірив процес будівництва метро поряд з майбутньою станцією «Мостицька».

А мешканцям Троєщини доведеться років 5-10 чекати на будівництво метро в цей район.