За добу на Київщині сталися чотири трагічних ДТП (фото)



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На місцях ДТП працювали правоохоронці Фото: Нацполіція

У ДТП під Києвом загинула жінка похилого віку

Упродовж доби на дорогах Київщини сталось 4 дорожньо-транспортних пригоди. Одна людина загинула, ще четверо, серед яких дитина, отримали травми.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області

Автопригода, що закінчилась трагедією, сталась у селищі Чабани Києво-Святошинського району. Водій автомобіля Renault скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці. Від отриманих травм жінка загинула.

Ще одна дорожньо-транспортна пригода сталась у селищі Згурівка, там місцевий житель, керуючи автомобілем ВАЗ, здійснив наїзд на 14-річну велосипедистку. Її із травмами госпіталізували до лікарні.

Також внаслідок автопригод травми отримали учасники руху у місті Біла Церка та Броварському районі.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 18 серпня у с. Чабани, що під Києвом, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Жінка похилого віку раптово вийшла на дорогу в 10 метрах від переходу і потрапила під колеса мікроавтобуса «Рено».