У Дарницькому районі сапери знешкодили нездетоновану балістичну ракету (фото)

Небезпечну знахідку транспортують на спеціальний полігон, де її знищать контрольованим вибухом

У Дарницькому районі столиці вибухотехніки поліції Києва та сапери ДСНС успішно вилучили балістичну ракету з нездетонованою бойовою частиною. Боєприпас вагою близько 500 кг опинився просто посеред житлової забудови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС та поліції Києва.

Оскільки півтонний боєприпас становив смертельну загрозу для мешканців навколишніх будинків, правоохоронці оперативно оточили небезпечну ділянку та забезпечили охорону периметра, аби не допустити цивільних до місця падіння.

Небезпечну знахідку виявили серед житлових будинків у Дарницькому районі фото: поліція Києва

Наразі фахівці вже вилучили ракету та її вибухову частину. Небезпечну знахідку транспортують на спеціальний полігон, де її знищать контрольованим вибухом.

Фахівці вже вилучили ракету та її вибухову частину фото: поліція Києва

фото: ДСНС Києва

Боєприпас вагою близько 500 кг опинився просто посеред житлової забудови фото: ДСНС Києва

Небезпечну знахідку транспортують на спеціальний полігон фото: ДСНС Києва

Раніше повідомлялося, що у Дарницькому районі Києва поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованоі балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків, яку ворог цієї ночі запустив по столиці.

Нагадаємо, вночі 7 жовтня російські терористи атакували Київ балістичними ракетами. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Оболонському районі влучання на територію нежитлової забудови. У Подільському – в складські приміщення. У Дарницькому районі горять уламки на відкритій території. У Шевченківському – влучання на територію нежитлової забудови. Унаслідок російської атаки у Дарницькому районі столиці загинули двоє людей.