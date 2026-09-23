Ранкова атака на Київ: пошкоджено дві АЗС та бізнес-центр, є поранені та загиблий

За даними КМВА, станом на 10:00 через ворожу атаку на столицю загинула одна особа та постраждали семеро осіб

Унаслідок ранкової ворожої атаки дронами на столицю пошкоджень зазнали Голосіївський, Дарницький та Шевченківський райони. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці на місці влучання ворожого дрона фото: Національна поліція України

За даними правоохоронців, ворожі БпЛА влучили у дві АЗС у Голосіївському та Дарницькому районах, а також у будівлю бізнес-центру. Крім того, уламками пошкоджено ремонтну майстерню та декілька автомобілів.

Наслідки удару по АЗС у Києві фото: Національна поліція України

Унаслідок обстрілу травми отримали троє мешканців у Дарницькому районі. Усіх потерпілих госпіталізували. Інформація щодо кількості постраждалих наразі уточнюється.

За даними КМВА, станом на 10:00 через ворожу атаку на столицю загинула одна особа та постраждали семеро осіб.

На місцях влучань та падіння уламків працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ проти цивільного населення.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства.Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.