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Командир спецпідрозділу воєнної розвідки засмутив прогнозом щодо перебігу війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Командир спецпідрозділу воєнної розвідки засмутив прогнозом щодо перебігу війни
Попри суворі прогнози щодо дій ворога, командир наголосив, що Україна має всі шанси вистояти та перемогти
фото: скріншот із відео

«Війна на винищення ще нас чекає», – вважає Боргезе

Повномасштабна війна проти РФ ще не досягла свого максимуму та набирає обертів, а ворог готує масштабніші удари по критичній інфраструктурі. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю на каналі «Знаєм 24» висловив командир батальйону «Братство» Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олексій Боргезе Середюк.

«Війна на винищення ще нас чекає. Логістика, енергетика, водопостачання – ворог планує знищувати це ще масованіше. Те, що зараз відбувається, – це ще не пік», – зазначив Боргезе.

Командир батальйону ГУР звернувся до молоді із закликом долучатися до лав Збройних сил України, наголосивши, що «пересидіти чи перечекати не вийде», а служба дає можливість не лише захистити країну, а й збудувати кар'єру.

Цивільному населенню Олексій Середюк порадив заздалегідь готуватися до можливих побутових викликів та зимового періоду. Тобто подбати про альтернативні джерела живлення (EcoFlow, генератори) та пальне, формувати запаси продуктів і води, а, за можливості, тимчасово замешкати в приватному секторі за містом. Там легше забезпечити автономне опалення та побут.

Попри суворі прогнози щодо дій ворога, командир наголосив, що Україна має всі шанси вистояти та перемогти.

«Потенціалу у Росії недостатньо, щоб нас здолати. Насправді у нас все є для перемоги – хороші Збройні сили, ППО. Головне – не злякатися, витримати й не капітулювати. Градус протистояння зростає, але українське суспільство готове триматися», – резюмував Олексій Середюк.

Батальйон «Братство» – український добровольчий підрозділ спеціального призначення у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Поєднує виконання розвідувально-диверсійних завдань із християнською ідеологією та традиціями (зокрема, до його складу входить підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа»/«Орден Ісуса Христа»). Бійці підрозділу беруть участь у спецопераціях, а також використовують ударні крила та розрахунки FPV-дронів.

Нагадаємо, усі пропозиції щодо мирного врегулювання війни проти України наразі «на столі», однак Росії ще потрібно визначитися, які з них відповідають її інтересам. Путін зробив відповідну заяву під час спілкування з журналістами на полях Форуму об'єднаних культур у Санкт-Петербурзі.

Його заява прозвучала на тлі дискусій про можливе відновлення переговорів між Росією та Україною. Москва раніше заявляла про готовність до переговорного процесу, однак водночас висувала власні умови щодо майбутнього врегулювання.

Зокрема, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до переговорів, але не має наміру припиняти бойові дії на час переговорного процесу.

Нагадаєамо, що Росія, США та Україна можуть провести тристоронню зустріч найближчим часом. Кремль підтвердив, що така можливість обговорювалася під час останньої телефонної розмови президентів Росії та США.

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Теги: росія війна опалення Україна водопостачання пальне ворог ГУР

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