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Наскільки ваш будинок ризикує під час обстрілів: у Києві з'явилася мапа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Наскільки ваш будинок ризикує під час обстрілів: у Києві з'явилася мапа
Інтерфейс сервісу KyivSafety з рівнем загрози для книжкового ринку на Почайній
скриншот

Сервіс вимірює статус адреси за шкалою від 0 до 100: що вищий показник, то безпечнішою є конкретна локація у порівнянні з іншими адресами столиці 

Український дата-інженер Дмитро Шилкін створив сайт KyivSafety – інтерактивний сервіс, який дозволяє оцінити умовну «відносну безпеку» конкретної адреси в Києві. Цей показник вимірюється на основі історії російських повітряних ударів з початку повномасштабного вторгнення, «прольотів» повітряних цілей, близькості до об’єктів, які зазнавали повторних атак. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Dev.ua.

Сервіс вимірює статус адреси за шкалою від 0 до 100: що вищий показник, то безпечнішою є конкретна локація у порівнянні з іншими адресами столиці за зібраними даними.

Розробник сервісу окремо наголошує, що мапа KyivSafety не прогнозує майбутні атаки і не гарантує безпеку. Це дослідницький інструмент, який показує статистику задокументованих подій.

Як працює KyivSafety

Ідея сервісу виникла у Дмитра Шилкіна, коли він почав замислюватися про переїзд і шукати дані, які дозволили б порівнювати різні райони Києва за рівнем ризику під час російських атак.

Перевірити безпечність локації можна одним зі способів: ввести адресу (вулицю і номер будинку) у відповідне поле,або клацнувши точну на мапі правою кнопкою миші.

KyivSafety враховує три компоненти:

  • задокументовані удари поблизу адреси;
  • те, як часто над відповідною місцевістю фіксували прольоти повітряних цілей;
  • близькість до об'єктів, які можуть бути цілями атак.

Дані можуть бути неповними

Для шару ударів використовуються, зокрема, таблиці «Обстріли Києва» у Вікіпедії, доповнені геолокаціями GeoConfirmed. Вплив зафіксованого удару зменшується зі збільшенням відстані та його давністю. Для прольотів використовуються дані моніторингових Telegram-каналів, починаючи з 2025 року.

Окремо система враховує близькість до стаціонарних цілей, навколо яких відбувалися повторні атаки. До таких об’єктів автор відносить, зокрема, підприємства оборонно-промислового комплексу, ТЕЦ, локомотивне депо, аеропорт «Жуляни», завод «Артем» тощо. Якщо адреса розташована ближче ніж за 1,5 км від такої цілі, сервіс показує окреме попередження.

Для аналізу активності повітряних атак проєкт автоматично збирає дані з низки Telegram-каналів. За словами розробника, загалом система опрацювала понад 240 тис. повідомлень, починаючи з лютого 2022 року.

Алгоритм визначає в повідомленнях згадки районів і мікрорайонів Києва, класифікує події та видаляє дублікати, коли про одну атаку повідомляють одразу кілька джерел. Водночас Telegram-дані використовуються саме для оцінки прольотів, тоді як інформація про удари надходить із незалежно задокументованих джерел. Це дозволяє не рахувати одну й ту саму подію двічі.

Дані KyivSafety оновлюються автоматично щоночі, тому оцінка адреси постійно змінюється відповідно до нової інформації, яка потрапляє до системи.

Що треба знати про оцінку ризику

KyivSafety розділяє ризик локації та можливість людини швидко дістатися укриття. Укриття не входять безпосередньо до розрахунку оцінки. Окремо сервіс показує, чи є офіційне цілодобове укриття в межах 300 метрів від адреси.

Розробник також попереджає про обмеження методики. Дані можуть залежати від повноти публічного висвітлення атак, а згадки про прольоти не означають, що в цьому місці напевне відбулося влучання.

Крім того, межі мікрорайонів є приблизними, а історія минулих атак не може бути гарантією того, що конкретна адреса не зазнає удару в майбутньому.

Як наголошує розробник, KyivSafety не визначає «безпечні» та «небезпечні» будинки в абсолютному сенсі. Сервіс дає можливість порівняти адреси між собою за історичними даними про повітряні атаки. 

Перевірити конкретну адресу та ознайомитися з картою можна на сайті KyivSafety. Під час повітряної тривоги автори проєкту радять не покладатися на оцінку сервісу, а йти до укриття.

Нагадаємо, Росія може найближчим часом знову застосувати балістичну ракету «Орєшнік» проти України.  Нові погрози з боку російського депутата пролунали на тлі активізації мирних переговорів щодо завершення війни та результативних ударів Сил оборони України по об'єктах у глибині Росії. Україна останнім часом регулярно завдає ударів по підприємствах військово-промислового комплексу, нафтопереробних заводах та інших об'єктах, пов'язаних із російською воєнною машиною.

Варто нагадати, що російський диктатор Володимир Путін назвав неочікувану причину удару ракетою «Орєшнік» по гаражах на Київщині.

Теги: безпека будинок обстріл Київ

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