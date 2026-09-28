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Британська поліція затримала п'ятьох біля авіабази США: справу розслідують як теракт

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Британська поліція затримала п'ятьох біля авіабази США: справу розслідують як теракт
Авіабаза RAF Fairford у Великій Британії
фото з відкритих джерел

Контртерористична поліція перевіряє три підозрілі автомобілі, які рухалися у напрямку летовища

У Великій Британії поліція евакуювала близько 85 домогосподарств у селі Велфорд після затримання п'ятьох чоловіків поблизу авіабази RAF Fairford, яку використовують ВПС США. Затриманих спершу підозрювали в порушенні законодавства про вибухові речовини, а згодом – у підготовці терористичного акту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Gloucestershire Constabulary та британську контртерористичну поліцію.

За даними правоохоронців, близько 00:45 27 вересня вони отримали повідомлення про три підозрілі автомобілі, які рухалися у напрямку RAF Fairford. На місце прибули озброєні поліцейські, які затримали п'ятьох чоловіків у селі Велфорд.

Британська поліція затримала п'ятьох біля авіабази США: справу розслідують як теракт фото 1
фото: Gloucestershire Constabulary

Пізніше розслідування перебрала контртерористична поліція: чоловіків додатково затримали за підозрою в підготовці терористичного акту відповідно до статті 5 британського Terrorism Act. Правоохоронці наголошують, що слідство перебуває на ранній стадії, а всі п'ятеро залишаються під вартою.

На місці працює спеціалізований підрозділ британської армії з пошуку та знешкодження вибухонебезпечних предметів. Навколо машин установили 400-метрову зону безпеки, а мешканців приблизно 85 будинків тимчасово евакуювали. Для тих, хто не міг залишитися у родичів чи друзів, відкрили сусідній розважальний центр.

У Gloucestershire Constabulary заявили, що ситуація перебуває під контролем, а екстрені служби діють за заздалегідь відпрацьованими планами реагування на масштабні інциденти. Поліція закликала громадян не спекулювати щодо обставин події та стежити за офіційними повідомленнями.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи інцидент журналістам, назвав роботу поліції «дивовижною»: за його словами, зловмисники «хотіли завдати серйозної шкоди нашому форту», а співпраця зі спецслужбами Британії «спрацювала чудово». Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем написав, що інцидент «викликає серйозне занепокоєння» у місцевих жителів, і запевнив, що безпека громадян лишається пріоритетом влади.

Що відомо про авіабазу

RAF Fairford розташована в графстві Глостершир. Американське командування називає її основним передовим місцем базування бомбардувальної авіації США в Європі: саме звідти злітали бомбардувальники B-1, які брали участь у нанесенні ударів по Ірану. Об'єкт є частиною британської військової інфраструктури, яку використовують американські військові для різних операцій і навчань.

Авіабаза RAF Fairford
Авіабаза RAF Fairford
фото з відкритих джерел

Село Велфорд (англійською – Whelford), де відбулися затримання, безпосередньо межує з авіабазою. Це не слід плутати з окремим об'єктом – авіабазою RAF Welford у графстві Беркшир, назва якої звучить так само українською. За даними 501-го крила бойової підтримки ВПС США, там міститься другий за величиною склад звичайних боєприпасів у Європі, який переважно забезпечує потреби RAF Fairford. Однак це два різні місця, тому їх не варто ототожнювати.

Наразі британські правоохоронці не повідомляли про наявність вибухового пристрою в автомобілях, не розкривали особи затриманих і не називали мотиви. Немає й офіційного підтвердження, що підозрювані планували напад саме на авіабазу – відомо лише, що машини, які привернули увагу поліції, рухалися в її напрямку.

Нагадаємо, у липні 2026 року американські винищувачі F-22 після перебування на авіабазі «Овда» в Ізраїлі приземлялися на RAF Fairford у Великій Британії. «Главком» писав, що щонайменше 10 таких літаків вилетіли з Ізраїлю до британської бази на шляху до США.

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Теги: Дональд Трамп Велика Британія тероризм військові розслідування поліція Енді Бернем авіація

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