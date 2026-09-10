Дрони вдарили по порту в Дагестані, Кривий Ріг і Хмельницький під атакою: головне за ніч 10 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 10 вересня 2026 року

Ніч на 10 вересня відзначилася ударом по порту Махачкали в Дагестані – за 1,4 тис. км від України, поруч із базою Каспійської флотилії. Водночас ворог вдарив по п'яти локаціях Кривого Рогу, а у Хмельницькому рятувальники постраждали від повторної детонації. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 вересня.

Дрони атакували порт у Дагестані: поруч базується Каспійська флотилія

Вночі 10 вересня у Махачкалі пролунала серія вибухів – місцеві повідомляють про атаку безпілотників у районі морського порту. Махачкала розташована приблизно за 1,4 тис. км від України. Порт є єдиним незамерзаючим і глибоководним на Каспії, щороку переробляє мільйони тонн вантажів для Ірану, Казахстану й Туркменістану. У Суховантажній гавані міста історично базуються підрозділи Каспійської флотилії РФ – саме її кораблі Росія використовувала для ракетних ударів по Україні. За українськими даними, через Махачкалу також переправляли іранські «шахеди» до районів запуску біля українського кордону. Це вже друга атака на інфраструктуру міста – попередня відбулася у жовтні 2025 року.

Ворог вдарив по п'яти локаціях Кривого Рогу: є поранені

Ворог завдав ударів по п'яти локаціях Кривого Рогу – є поранені. Деталі наслідків уточнюються.

У Хмельницькому рятувальники постраждали від повторної детонації

Під час гасіння пожежі на ринку у Хмельницькому стався повторний вибух – рятувальники отримали поранення від повторної детонації.

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