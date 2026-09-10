Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Дрони вдарили по порту в Дагестані, Кривий Ріг і Хмельницький під атакою: головне за ніч 10 вересня

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Дрони вдарили по порту в Дагестані, Кривий Ріг і Хмельницький під атакою: головне за ніч 10 вересня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 10 вересня 2026 року

Ніч на 10 вересня відзначилася ударом по порту Махачкали в Дагестані – за 1,4 тис. км від України, поруч із базою Каспійської флотилії. Водночас ворог вдарив по п'яти локаціях Кривого Рогу, а у Хмельницькому рятувальники постраждали від повторної детонації. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 10 вересня.

Дрони атакували порт у Дагестані: поруч базується Каспійська флотилія

Вночі 10 вересня у Махачкалі пролунала серія вибухів – місцеві повідомляють про атаку безпілотників у районі морського порту. Махачкала розташована приблизно за 1,4 тис. км від України. Порт є єдиним незамерзаючим і глибоководним на Каспії, щороку переробляє мільйони тонн вантажів для Ірану, Казахстану й Туркменістану. У Суховантажній гавані міста історично базуються підрозділи Каспійської флотилії РФ – саме її кораблі Росія використовувала для ракетних ударів по Україні. За українськими даними, через Махачкалу також переправляли іранські «шахеди» до районів запуску біля українського кордону. Це вже друга атака на інфраструктуру міста – попередня відбулася у жовтні 2025 року.

Дрони вдарили по порту в Дагестані, Кривий Ріг і Хмельницький під атакою: головне за ніч 10 вересня фото 1

Ворог вдарив по п'яти локаціях Кривого Рогу: є поранені

Ворог завдав ударів по п'яти локаціях Кривого Рогу – є поранені. Деталі наслідків уточнюються.

Дрони вдарили по порту в Дагестані, Кривий Ріг і Хмельницький під атакою: головне за ніч 10 вересня фото 2

У Хмельницькому рятувальники постраждали від повторної детонації

Під час гасіння пожежі на ринку у Хмельницькому стався повторний вибух – рятувальники отримали поранення від повторної детонації.

Дрони вдарили по порту в Дагестані, Кривий Ріг і Хмельницький під атакою: головне за ніч 10 вересня фото 3

Інші важливі новини:

Читайте також:

Теги: вибух переговори поранення ворог порт рятувальники Кривий Ріг Хмельниччина росія Настя Каменських

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник було збито в околицях Ругаї Балвського краю Латвії
Український чи російський? Латвія встановила походження дрона, збитого 14 серпня
20 серпня, 15:58
Наступний етап для санкційного законопроєкту – голосування у Палаті представників США
Україна просуває у США закон про санкції проти російського ВПК: що відомо
26 серпня, 14:07
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару
Росія атакувала торговий центр у Харкові, є загиблий та постраждалі
27 серпня, 13:56
Росія сховала комплекс біолабораторій на острові Лісій
Росія створила секретний комплекс біолабораторій на ізольованому острові – ГУР
21 серпня, 16:17
Ловелл поповнив склад нижньокамського клубу у міжсезоння
Американський хокеїст, який грає в Росії, поскаржився на атаки дронів
27 серпня, 16:35
Західні аналітики розходяться в оцінках темпів російського наступу, хоча загалом визнають його поступовий характер
Військові розповіли, як ЗСУ готуються до оборони міст-фортець Донбасу
30 серпня, 22:01
Росіяни повторно атакували склад із продуктами на Одещині
На Одещині після атаки РФ спалахнув склад із продуктами
5 вересня, 09:57
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на об'єкті інфраструктури у Фастівському районі
На Київщині після атаки Росії спалахнув об'єкт інфраструктури
6 вересня, 08:26
Водночас Ушаков не уточнив, яких саме домовленостей сторони мають досягти до 2029 року
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
8 вересня, 17:38

Події в Україні

Україна створює міжнародний фонд для ветеранів: Канада першою виділить 1,25 млрд грн
Україна створює міжнародний фонд для ветеранів: Канада першою виділить 1,25 млрд грн
Такий улов буває не щодня: ветерани здивували рибальським трофеєм (фото)
Такий улов буває не щодня: ветерани здивували рибальським трофеєм (фото)
Українські дрони суттєво сповільнили наступ росіян на Донеччині – ISW
Українські дрони суттєво сповільнили наступ росіян на Донеччині – ISW
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 вересня 2026 року
Втрати ворога станом на 11 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 11 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 вересня 2026
107K
Тимчасова слідча комісія доручила поліції доставити представників фонду, де заброньований Федоров
95K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
81K
Кремль заявив про готовність до миру, але назвав п’ять вимог
80K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль

Новини

Російські атаки залишили без світла споживачів у семи областях
Сьогодні, 11:51
Португалія підтримала використання російських активів для України
Сьогодні, 11:33
Єврокомісар Кубілюс відкрив першу Раду Альянсу дронів ЄС-Україна
Сьогодні, 11:13
85 років від дня народження Івана Плюща: найвідоміші афоризми політика
Сьогодні, 10:28
Румунія піднімала F-16 через групу повітряних цілей над Одещиною
Сьогодні, 10:19
Ріпчаста цибуля в Україні почала дорожчати: які зараз ціни
Сьогодні, 09:50

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua