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Рух мостом Патона у Києві буде обмежено до 14 вересня (схема)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Рух мостом Патона у Києві буде обмежено до 14 вересня (схема)
Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році
фото: go2.kiev.ua

На час ремонту транспорт рухатиметься першою та третьою смугами руху мостом

Із 11 до 14 вересня частково обмежуватимуть рух мостом ім. Є. О. Патона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київавтошляхміст».

Так із 15:00 11 вересня і до 7:00 14 вересня фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег р. Дніпро у бік бульв. Миколи Міхновського.

Роботи проводитимуть у другій смузі руху. На час ремонту транспорт рухатиметься першою та третьою смугами руху.

У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух мостом ім. Є. О. Патона буде обмежено (сжема)
Рух мостом ім. Є. О. Патона буде обмежено (сжема)
інфографіка: «Київавтошляхміст»

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. На першому етапі роботи триватимуть на ділянці від вулиці Максима Кривоноса до вулиці Андрія Головка (парна сторона проспекту). Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 20 вересня, з 8:00 до 18:00, частково обмежено рух вулицею Миколи Закревського в Деснянському районі столиці. Фахівці Деснянського ШЕУ виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини на ділянці від вул. Сержа Лифаря до буд. № 33 на вул. Миколи Закревського.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

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Теги: Київ дороги ремонт

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