Росіяни поцілили у двір будинку Наталки Карпи в Києві: співачка показала наслідки атаки

Наталка Карпа розповіла про подробиці російської атаки

27 вересня росіяни поцілили у багатоповерхівку в Дарницькому районі Києва, навпроти будинку, де мешкає співачка Наталка Карпа. Про це зірка повідомила у своєму блозі в Instagram, передає «Главком».

Наталка Карпа опублікувала фото наслідків російської атаки. Через удар було пошкоджено багатоповерхівку, артистка показала вид зі свого вікна: квартири були охоплені вогнем.

На момент удару Наталка Карпа перебувала на концерті на Львівщині. «І поки я вчора співала на своїх концертах, у двір мого будинку на Дарниці було влучання… Сьогодні понеділок, а вчора на Дарниці у нашому дворі був «приліт», – написала співачка.

фото: скриншоти Іnstagram.com/natalkakarpa

Артистка розповіла, що люди не постраждали, але залишилися без житла. «Дякувати обійшлося без жертв, але було займання. Все горіло, люди залишилися без житла. Люди повибігали. Росія продовжує терор столиці. Тривога нон-стоп, постійно кудись летить і все довкола руйнує. Страшно!» – поділилася зірка.

фото: скриншоти Іnstagram.com/natalkakarpa

Як писав «Главком», 27 вересня, у Києві шахед влетів у багатоповерхівку в Дарницькому районі. Факт влучання підтвердив також мер Києва Віталій Кличко, додавши, що дрон влетів у будівлю на рівні четвертого-п'ятого поверхів.

Нагадаємо, під час нічної атаки Києва 15 червня росіяни влучили у двір будинку зірки «Жіночого Кварталу», ведучої Валерії Товстолєс. Валерія Товстолєс повідомила, що не постраждала внаслідок прильоту. Однак через вибухову хвилю у її квартирі вирвало вікно, а після влучання помешкання заповнив дим. Також зірка показала наслідки прильоту.

До слова, у серпні в житловий комплекс, де мешкає українська журналістка та блогерка Аліна Доротюк, влучив дрон. Аліна Доротюк розповіла, що в її ЖК вже вдруге влучає російський дрон. Цього разу росіяни поцілили у парковку, тож було понівечено машини. Журналістка показала наслідки атаки та розповіла про жінку, які дивом вдалося рятуватися.