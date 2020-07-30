У Держпродспоживслужбі назвали причину спалаху Covid-19 у Києві



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У гуртожитку за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання - Держпродспоживслужба

Спалах коронавірусу у столиці пов'язаний з захворюванням людей у гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ - Рубан

У Києві погіршення епідеміологічної ситуації пов'язане зі спалахом коронавірусу в гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

Рубан зазначив, що у гуртожитку за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання.

«Надалі приріст захворюваності очікується серед населення віком до 35 років. Це гуртожитки, офіси, організації, які не дотримуються правил карантину в закритих приміщеннях, тому що там ризик передачі збудника – вище», - наголосив голова Держпродспоживслужби.

За словами Рубана, збільшення випадків захворюваності Covid-19 у Києві пов’язане виключно з молоддю від 18 до 35 років - студентів.

«Ми цю тенденцію спостерігаємо вже другий тиждень через порушення режиму серед цієї категорії населення», - зазначив Рубан.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, за минулу добу коронавірус виявили ще у 199 мешканців Києва. «Це найбільша кількість за увесь період пандемії. На сьогодні в столиці вже 8131 підтверджений випадок захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, хто захворіли: 59 жінок віком від 18 до 88 років і дві дівчинки — семи та 16 років. А також 135 чоловіків віком від 18 до 74 років та три хлопчики від трьох до 12 років.

«Така кількість хворих пов’язана зі спалахом коронавірусу у гуртожитку Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Там за минулу добу зафіксували ще 81 випадок захворювання», - зазначив мер Києва.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

«Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському районі – 95, Деснянському – 28, Дніпровському, Оболонському та Голосіївському районах — по 14 випадків, - зауважив мер. - Будьте обережними, дбайте про своє здоров"я та здоров"я близьких! Бережіть себе!» - наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося, 29 липня коронавірус виявили ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» .Отже, наразі у гуртожитку вже захворіли 133 курсанти. Про спалах коронавірусу у столичному ВУЗі стало відомо 26 липня.

Коронавірус в Україні

Всього 68794

Одужали 38154

Хворіють 28967

Померли 1673

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До відома, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.