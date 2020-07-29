Спалах коронавірусу у гуртожитку КПІ: Covid-19 вже виявили у 133 курсантів
Десять хворих на коронавірус госпіталізували
Коронавірус виявили ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Про це розповів виконувач обов’язків директора державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» Сергій Чумак, повідомляє пресслужба КМДА.
«Ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус» , - йдеться у повідомленні.
Отже, наразі у гуртожитку вже захворіли 133 курсанти.
Чумак нагадав, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти. Після виявлення перших захворілих у гуртожитку проведено відповідні заходи з дезінфекції і наразі також проводиться поточна дезінфекція.
Відомо, що спалах коронавірусу стався у гуртожитку КПІ №12, який розташовано у столиці за адресою вулиця Металістів, 7.
Про спалах коронавірусу у столичному ВУЗі стало відомо 26 липня.
Також сьогодні стало відомо, що працівник ЦВК захворів на коронавірус.
Раніше у Печерському суді Києва стався спалах коронавірусу. Там також посилили карантинні заходи.
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Зазначимо, що станом на 29 липня в Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. До списку входять 10 областей.
Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).