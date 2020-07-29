Спалах коронавірусу у гуртожитку КПІ: Covid-19 вже виявили у 133 курсантів



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Ще у 81 курсанта столичного вишу підтверджено захворювання на коронавірус

Десять хворих на коронавірус госпіталізували

Коронавірус виявили ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Про це розповів виконувач обов’язків директора державної установи «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» Сергій Чумак, повідомляє пресслужба КМДА.

«Ще у 81 курсанта столичного Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус» , - йдеться у повідомленні.

Отже, наразі у гуртожитку вже захворіли 133 курсанти.

«Учора фахівці лабораторного центру відібрали біологічні зразки у 107 осіб, які були контактними із захворілими. Результати досліджень ми отримали сьогодні. Крім того, 10 курсантів госпіталізовано до столичних медзакладів. Інші лікуються у гуртожитку під медичним наглядом», – розповів він. Чумак нагадав, що загалом у гуртожитку мешкають 152 курсанти. Після виявлення перших захворілих у гуртожитку проведено відповідні заходи з дезінфекції і наразі також проводиться поточна дезінфекція. Відомо, що спалах коронавірусу стався у гуртожитку КПІ №12, який розташовано у столиці за адресою вулиця Металістів, 7. Про спалах коронавірусу у столичному ВУЗі стало відомо 26 липня. Також сьогодні стало відомо, що працівник ЦВК захворів на коронавірус.

Раніше у Печерському суді Києва стався спалах коронавірусу. Там також посилили карантинні заходи.

Коронавірус в Україні

Всього 67597

Одужали 37394

Хворіють 28553

Померли 1650

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Зазначимо, що станом на 29 липня в Україні зросла кількість регіонів, де не можна послаблювати карантинні обмеження. До списку входять 10 областей.

Нагадаємо, в Україні станом на 29 липня зафіксовано 1022 нових випадків коронавірусу, це на 103 випадки більше, ніж учора (919). Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 67 597 українців. Одужали 37 394 людини; за минулу добу 650 осіб (вчора 622). Летальних випадків від початку пандемії – 1 650, за минулу добу померло 21 людина (вчора 13).