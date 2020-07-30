Куди йдуть кошти з фонду боротьби з коронавірусом?
Масове тестування так і не почало проводитися в Україні
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В Украине антирекорд по заболеванию COVID-19. 1197 выявленных заболевших. Динамика заболеваний коронавирусом в Украине за последние три дня показывает явный рост.
- 28.07 - 919
- 29.07 - 1022
- 30.07 - 1197
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Всього68794
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Одужали38154
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Хворіють28967
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Померли1673
Не удивлюсь, если власть для улучшения статистики уменьшит количество проводимых тестов. Тогда количество выявленных больных уменьшится. Но не уменьшится количество реальных заболевших. И массовое тестирование, кстати, все еще не проводится. Может потому, что деньги из фонда на борьбу с коронавирусом тратят на совершенно другое?
Например, на строительство дорог, откаты с которых легко оседают в карманах чиновников. Напоминаю, что из 66 миллиардов гривен фонда по борьбе с короновариусом 35 уже потратили на строительство дорог. Кстати, на фоне этого бардака возникла еще одна проблема.
Европейцы не доверяют нашей официальной статистике и не планируют открывать нам въезд в ближайшие время в страны ЕС. Они считают, что количество заболевших значительно больше.
Но об этом Офис президента видосик, почему-то не снимает. Вот так и живем.
Джерело: блог Борислава Берези