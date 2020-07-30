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    Думки вголос

    Куди йдуть кошти з фонду боротьби з коронавірусом?

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Куди йдуть кошти з фонду боротьби з коронавірусом?

    Масове тестування так і не почало проводитися в Україні

    Мовою оригіналу

    В Украине антирекорд по заболеванию COVID-19. 1197 выявленных заболевших. Динамика заболеваний коронавирусом в Украине за последние три дня показывает явный рост.

    • 28.07 - 919
    • 29.07 - 1022
    • 30.07 - 1197
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      68794
    • Одужали
      38154
    • Хворіють
      28967
    • Померли
      1673

    Не удивлюсь, если власть для улучшения статистики уменьшит количество проводимых тестов. Тогда количество выявленных больных уменьшится. Но не уменьшится количество реальных заболевших. И массовое тестирование, кстати, все еще не проводится. Может потому, что деньги из фонда на борьбу с коронавирусом тратят на совершенно другое?

    Например, на строительство дорог, откаты с которых легко оседают в карманах чиновников. Напоминаю, что из 66 миллиардов гривен фонда по борьбе с короновариусом 35 уже потратили на строительство дорог. Кстати, на фоне этого бардака возникла еще одна проблема.

    Европейцы не доверяют нашей официальной статистике и не планируют открывать нам въезд в ближайшие время в страны ЕС. Они считают, что количество заболевших значительно больше.

    Но об этом Офис президента видосик, почему-то не снимает. Вот так и живем.

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    влада Офіс президента коронавірус
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