У МОЗ назвали області, де за минулу добу більше людей видужало, ніж заразилося коронавірусом



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Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи

Кількість людей, які одужали від коронавірусу, перевищила кількість заражень у Волинській, Донецькій, Рівненській, Черкаській та Чернівецькій областях

Кількість людей, які одужали минулої доби від коронааірсу, перевищила кількість хворих у шести з 24 областей України. Про це свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Зокрема, кількість людей, які одужали від коронавірусу, перевищила кількість заражень у Волинській, Донецькій, Рівненській, Черкаській та Чернівецькій областях

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання Covid-19 за добу зафіксовано у Києві (199), Львівській області (131), Рівненській області (105), Івано-Франківській області (104).

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 38 нових випадків захворювання на Covid-19, один - смерті і 21 - одужання, наразі в області хворіє 633 людини (на 16 більше за добу);

- у Волинській області підтверджено 41 новий випадок захворювання і 65 випадків одужання, наразі в області хворіє 927 осіб (на 24 менше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано 30 нових випадків захворювання і 14 - одужання, наразі хворіє 279 осіб (на 16 більше за добу);

- у Донецькій області зафіксовано чотири нових випадки захворювання та 33 випадки одужання. Наразі хворіє 208 осіб (на 29 менше за добу);

- у Житомирській області 43 людини захворіли, один випадок смерті і 15 видужалих, наразі хворіє 324 людини (на 27 більше за добу);

- у Закарпатській області 70 нових випадків захворювання, сім - смерті і 57 випадків одужання, наразі хворіють 2 915 осіб (на шість більше за добу);

- у Запорізькій області 12 нових хворих, дев’ять видужалих, наразі хворіє 167 осіб (на три більше за добу);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 104 нових випадки захворювання та 52 випадки одужання, наразі хворіють 2 719 осіб (на 52 більше за добу);

- у Києві 199 нових випадків захворювання, померлих і видужалих немає, наразі хворіє 5 122 людини (на 199 більше за добу);

- у Київській області 43 нових хворих, два випадки смерті і 36 осіб одужали, наразі хворіє 972 людини (на п’ять більше за добу);

- у Кіровоградській області за добу п’ять нових випадків захворювання і один випадок смерті, наразі хворіє 37 осіб (на чотири більше за добу);

- у Луганській області п’ять випадків одужання за добу, наразі хворіє 27 осіб (на п’ять менше за добу);

- у Львівській області підтверджено 131 новий випадок захворювання на Covid-19, шість - смерті і 71 випадок одужання, наразі хворіють 6 868 осіб (на 54 більше за добу);

- у Миколаївській області 15 нових випадків захворювання і один - одужання, наразі хворіє 124 людини (на 14 більше за добу);

- в Одеській області 46 нових випадків захворювання і 32 - одужання, наразі хворіє 1 828 осіб (на 14 більше за добу);

- у Полтавській області 17 нових випадків захворювання і два - одужання, наразі хворіє 90 осіб (на 15 більше за добу);

- у Рівненській області 105 нових випадків захворювання, один випадок смерті і 151 випадок одужання, наразі хворіє 1 209 осіб (на 47 менше за добу);

- у Сумській області 17 нових випадків захворювання, один - смерті і два - одужання, наразі хворіє 139 осіб (на 14 більше за добу);

- у Тернопільській області 70 нових випадків захворювання і 13 - одужання, наразі хворіють 1 134 людини (на 57 більше за добу);

- у Харківській області 70 нових випадків захворювання, три випадки смерті і 48 - одужання, наразі хворіють 1 390 осіб (на 19 більше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, смерті та одужання не виявлено, наразі хворіє 20 осіб;

- у Хмельницькій області зафіксовано 23 нових випадки захворювання та 11 - одужання, наразі хворіє 171 особа (на 12 більше за добу);

- у Черкаській області дев’ять осіб захворіли і 19 одужали, наразі хворіють 182 людини (на 10 менше за добу);

- у Чернівецькій області 61 новий випадок захворювання, 78 осіб одужали, наразі хворіє 1 239 осіб (на 17 менше за добу);

- у Чернігівській області 44 нових випадки захворювання та 25 - одужання, наразі хворіє 243 людини (на 19 більше за добу).

Коронавірус в Україні

Всього 68794

Одужали 38154

Хворіють 28967

Померли 1673

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Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 30 липня зафіксовано 1197 нових випадків коронавірусу, це на 175 випадків більше, ніж учора (1022).

Загалом на сьогодні від початку пандемії захворіло 68 794 українців. Одужали 38 154 людини, померли від початку пандемії - 1 673 особи.



