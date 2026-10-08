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У Деснянському районі Києва через російську атаку загинули двоє людей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Деснянському районі Києва через російську атаку загинули двоє людей
Поліція Києва документує наслідки атаки росіян
фото: поліція К

Російська атака спричинила пожежу та часткове руйнування конструкцій житлового будинку на рівні 10 поверху

Унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці в Деснянському районі столиці загинули двоє людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

Трагедія сталася увечері 7 жовтня. Російська атака спричинила пожежу та часткове руйнування конструкцій житлового будинку на рівні 10 поверху. Під час ліквідації наслідків вогнеборці виявили тіла двох загиблих в одній із пошкоджених квартир.

У Деснянському районі Києва через російську атаку загинули двоє людей фото 1
фото: ДСНС Києва
У Деснянському районі Києва через російську атаку загинули двоє людей фото 2
фото: ДСНС Києва

«Врятувати вдалося 22 особи, з них вісім дітей. Також чотири людини постраждали, серед них дві дитини», – зазначили в ДСНС.

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Окрім рятувальних робіт, на місці події працювали психологи Головного управління, які надали необхідну психологічну допомогу 12 мешканцям будинку. 

На місці події працювали психологи Головного управління ДСНС
На місці події працювали психологи Головного управління ДСНС
фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня росіяни вдарили по Києву. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі.

Як повідомлялося, на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.

Теги: Київ обстріл

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