У Деснянському районі Києва через російську атаку загинули двоє людей
Російська атака спричинила пожежу та часткове руйнування конструкцій житлового будинку на рівні 10 поверху
Унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці в Деснянському районі столиці загинули двоє людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».
Трагедія сталася увечері 7 жовтня. Російська атака спричинила пожежу та часткове руйнування конструкцій житлового будинку на рівні 10 поверху. Під час ліквідації наслідків вогнеборці виявили тіла двох загиблих в одній із пошкоджених квартир.
«Врятувати вдалося 22 особи, з них вісім дітей. Також чотири людини постраждали, серед них дві дитини», – зазначили в ДСНС.
Окрім рятувальних робіт, на місці події працювали психологи Головного управління, які надали необхідну психологічну допомогу 12 мешканцям будинку.
Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня росіяни вдарили по Києву. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі.
Як повідомлялося, на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.
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