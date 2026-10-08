У Деснянському районі Києва через російську атаку загинули двоє людей

Російська атака спричинила пожежу та часткове руйнування конструкцій житлового будинку на рівні 10 поверху

Унаслідок ворожого удару по багатоповерхівці в Деснянському районі столиці загинули двоє людей. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у м. Києві, інформує «Главком».

Трагедія сталася увечері 7 жовтня. Російська атака спричинила пожежу та часткове руйнування конструкцій житлового будинку на рівні 10 поверху. Під час ліквідації наслідків вогнеборці виявили тіла двох загиблих в одній із пошкоджених квартир.

фото: ДСНС Києва

фото: ДСНС Києва

«Врятувати вдалося 22 особи, з них вісім дітей. Також чотири людини постраждали, серед них дві дитини», – зазначили в ДСНС.

❗️ Київ: Двоє людей загинуло внаслідок російської атаки у Деснянському районі Нагадаємо, ввечері 7 жовтня ворог атакував багатоповерхівку, спричинивши пожежу та часткове руйнування конструкцій на рівні 10-го поверху. В одній з пошкоджених квартир вогнеборці виявили тіла 2 загиблих людей. Врятовано 22 людей, серед них 8 дітей. Також 4 людини постраждали, серед них 2 дитини. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 8, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Окрім рятувальних робіт, на місці події працювали психологи Головного управління, які надали необхідну психологічну допомогу 12 мешканцям будинку.

На місці події працювали психологи Головного управління ДСНС фото: ДСНС Києва

Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня росіяни вдарили по Києву. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі.

Як повідомлялося, на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.