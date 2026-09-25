Удар по Києву, вибухи в окупованому Луганську та Росії: головне за ніч 25 вересня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 25 вересня 2026 року

В окупованому Луганську прилетіло по будівельному ТЦ «Стройцентр» – це колишній «Епіцентр», який росіяни відібрали у 2014 році, в Ульяновську, Пермі, Сочі, Воронезькій та Ростовській областях пролунали вибухи, Росія атакувала Київ.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 25 вересня.

Вибухи у Росії

Пермський НПЗ горить після атаки фото: соціальні мережі

У ніч на 25 вересня в Ульяновську та Пермі пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих жителів, в Ульяновську під атакою опинилося АТ «НПП «Завод Іскра», яке входить до складу концерну «Алмаз-Антей» та спеціалізується на виробництві електронних компонентів для обчислювальної техніки, засобів зв'язку та радіоелектронної апаратури.

Водночас у Пермі під ударом опинився Пермський нафтопереробний завод (ПНОС) компанії «Лукойл».

Також цієї ночі у Краснодарському краї, Ростовській та Воронезькій областях РФ пролунали вибухи.

Удар по Луганську

Пожежа у ТЦ у Луганську фото: соціальні мережі

У ніч на 25 вересня окупований Луганськ атакували безпілотники. Внаслідок ударів уражено торговельний центр.

Після атаки БпЛА у Луганську у торговельному центрі «Стройцентр» сталася масштабна пожежа. У мережі пишуть про сильне задимлення, місцеві телеграм-канали просять жителів закривати вікна.

Атака на Київ

Київ потрапив під атаку БпЛА фото з відкритих джерел

У ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області.

У КМВА пишуть, що у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок.

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