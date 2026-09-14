Як працюють столичні ЦНАПи під час тривог: оновлені правила та перелік адрес
Під час червоного рівня тривоги всі столичні ЦНАПи припиняють роботу
Столичні Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) оптимізували роботу в умовах повітряних загроз. Тепер під час жовтого рівня небезпеки частина відділень, які мають облаштовані підземні приміщення, не припинятиме обслуговування громадян. Про це повідомили в Департаменті (Центрі) надання адміністративних послуг, інформує «Главком».
Де прийом триватиме під час жовтого рівня тривоги
Обслуговування у безпечних підвальних і цокольних приміщеннях продовжують такі відділення:
- Департамент ЦНАП – Дніпровська набережна, 19-Б (в укритті);
- Голосіївський район – просп. Голосіївський, 42 (на цокольному поверсі) та просп. Науки, 43 (у підвальному приміщенні);
- Деснянський район – просп. Червоної Калини, 29; просп. Лісовий, 39-А; просп. Червоної Калини, 15;
- Дніпровський район – бульв. Івана Котляревського, 1/1 (у підвальному приміщенні);
- Шевченківський район – вул. Богдана Хмельницького, 24 (у підвальному приміщенні).
Працюють під час жовтого рівня лише за попереднім записом:
- Солом’янський район – просп. Повітряних Сил, 41; просп. Повітряних Сил, 40; бульв.
- Чоколівський, 40 (прийом у цокольному приміщенні).
Відділення, які повністю зупиняють роботу
Під час червоного рівня тривоги всі столичні ЦНАПи припиняють роботу, а відвідувачі та персонал мають негайно пройти до найближчих укриттів.
Крім того, призупиняють обслуговування як під час жовтого, так і під час червоного рівнів небезпеки відділення, які не мають відповідних підземних приміщень:
- Дарницький район – вул. Степана Олійника, 21 та Харківське шосе, 176-Г;
- Оболонський район – вул. Левка Лук’яненка, 16 та вул. Озерна, 18-А;
- Печерський район – вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15 і вул. Цитадельна, 4/7;
- Подільський район – вул. Костянтинівська, 9/6; вул. Перемишльська, 14/14; вул. Ярославська, 31-Б;
- Святошинський район – просп. Берестейський, 97 і вул. Гната Юри, 14-Б.
Міська влада закликає киян враховувати ці зміни при плануванні візитів і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги – прямувати до найближчого укриття одразу після увімкнення сирен.
Нагадаємо, з 10 вересня у Києві та області змінилися правила безпеки під час повітряних тривог і комендантської години. Частину чинних обмежень послаблено, водночас запроваджені нові вимоги щодо роботи громадського транспорту, метро, мостів та проведення масових заходів.
Коментарі — 0