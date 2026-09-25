Російський дрон убив 14-річного ізраїльтянина у Києві: окупанти вдарили біля посольства – ЗМІ

Підліток загинув після влучання безпілотника у житлову багатоповерхівку в Печерському районі столиці

У Києві внаслідок російського удару по житловому будинку загинув 14-річний хлопець. За даними ізраїльського журналіста Ассафа Розенцвейга, загиблий мав громадянство Ізраїлю, а його мати отримала поранення, передає «Главком».

Близько 08:00 російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Печерському районі столиці на рівні 10–11 поверхів. Унаслідок атаки загинув підліток, щонайменше семеро мешканців дістали поранення. Про це повідомили Київська міська військова адміністрація та поліція Києва.

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Наслідки удару по будинку на Печерську фото: ДСНС

За інформацією Розенцвейга, 14-річний загиблий був громадянином Ізраїлю. Його мати, за цими даними, також постраждала внаслідок атаки. Ізраїльський журналіст зазначив, що будинок, у який влучив російський дрон, розташований поблизу посольства Ізраїлю в Києві. Саме посольство розташоване на бульварі Лесі Українки.

На місці влучання працюють слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції, рятувальники ДСНС і медики. Правоохоронці документують наслідки російської атаки. Інформація про кількість постраждалих уточнюється. Наразі офіційно підтверджено загибель 14-річного хлопця та поранення щонайменше семи мешканців будинку.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня в Києві пролунали вибухи. За даними Повітряних сил ЗСУ, у напрямку столиці рухалися російські реактивні безпілотники, маршрути яких пролягали зокрема через Вишгород, Бровари, Коцюбинське та інші населені пункти Київської області. За даними КМВА, у Соломʼянському районі Києва сталося падіння БпЛА на нежитлову будівлю та на 25-поверховий житловий будинок.

Також внаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття. Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.