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Одещина пережила масовану атаку, спалахнули пожежі (фото)

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Одещина пережила масовану атаку, спалахнули пожежі (фото)
Наслідки російського удару по Одещині
фото: Одеська ОВА

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав
 

У ніч проти 26 вересня російські війська масовано атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

На півдні регіону пошкоджень зазнали житлові будинки, готельно-ресторанний комплекс та адміністративні будівлі на території підприємства. Зокрема, пошкоджені фасади та вікна більш ніж десяти приватних і багатоповерхових будинків.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місцях ударів триває ліквідація наслідків, до робіт залучені необхідні служби.

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Одещина після російського удару
Одеська ОВА, ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня російські війська також атакували Київ. У Солом’янському районі уламки БпЛА спричинили пожежу у п’ятиповерховому житловому будинку та магазині на першому поверсі. Рятувальники вивели з будинку 20 людей, четверо з них постраждали. Пошуково-рятувальна операція на місці тривала.

Крім цього, у Солом’янському районі загорілася покрівля офісної будівлі. В Оболонському районі, за попередньою інформацією, пошкоджено складську будівлю. Екстрені служби вирушили на місце події. Наслідки нічної атаки фіксували й в інших районах столиці. 

Внаслідок атаки було пошкоджено магазин «Ашан Біличі», розташований у ТРЦ Lavina Mall. Магазин тимчасово не працюватиме. Його роботу відновлять після оцінки стану приміщення та проведення необхідних відновлювальних робіт.

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки російського безпілотника загорівся приватний будинок, пошкоджено сусідні житлові та нежитлові споруди.

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Теги: пожежа обстріл Одещина

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