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Окупанти вдарили по будівлі «Київстару» – Зеленський

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Окупанти вдарили по будівлі «Київстару» – Зеленський
Зеленський наголосив, що Україна має посилювати захист від російських безпілотників
фото: ДСНС

Президент заявив, що Росія продовжує масштабні атаки реактивними шахедами по українських містах

Росія атакувала будівлю компанії «Київстар» під час чергової масованої атаки реактивними шахедами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише «Главком».

За його словами, протягом дня російські війська також цілеспрямовано били по автозаправних станціях у Києві. Унаслідок цих ударів загинули двоє людей, ще дев’ять отримали поранення. Серед постраждалих – рятувальник, який зазнав поранення через повторний удар.

«Вдарили також по будівлі компанії «Київстар». І від ночі тривають ці атаки», – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що протягом доби російські удари фіксувалися також у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Херсонській, Харківській та Миколаївській областях.

Зеленський наголосив, що Україна має посилювати захист від російських безпілотників і не чекати, поки Росія вдосконалюватиме свої засоби атак. «Зараз потрібно максимальної уваги прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабуванню протидії російським дронам», – заявив президент.

Він також подякував партнерам, які допомагають Україні посилювати авіацію та системи протиповітряної оборони необхідними ракетами. 

Також пізнього ранку 11 вересня російські реактивні безпілотники завдали удару по двох автозаправних комплексах мережі Ukrnafta в столиці. Атаки зазнали об'єкти на правому та лівому берегах Києва. Очільник компанії наголосив, що це черговий цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує містян пальним, і ці атаки не мають жодної військової мети.

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Теги: війна обстріл Володимир Зеленський Україна

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