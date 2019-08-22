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    Пожежа у «Вікторія»: суд залишив під вартою ексдиректора дитячого табору

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    Колишній директор табору &laquo;Вікторія&raquo; Петрос Саркісян - Пожежа у «Вікторія»: суд залишив під вартою ексдиректора дитячого табору
    Колишній директор табору «Вікторія» Петрос Саркісян

    Суд вирішив задовольнити клопотання прокурора - залишити ще на 60 діб під вартою підсудного Саркісяна

    Київський райсуд Одеси розглянув клопотання облпрокуратури і продовжив на 60 діб тримання під вартою ексдиректора табору «Вікторія» Петроса Саркісяна, якому слідство інкримінує злочинну недбалість, що призвела до пожежі й загибелі трьох дітей.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

    «Заслухавши доводи сторін у справі, суд вирішив задовольнити клопотання прокурора - залишити ще на 60 діб під вартою підсудного Саркісяна», - озвучив ухвалу головуючий на засіданні суддя Віктор Чаплицький.

    Суд також вирішив повторно звернутися до Державної прикордонної служби України з метою уточнення місцезнаходження художнього керівника дитячого хореографічного колективу «Адель» Тетяни Єгорової, що раніше відбула за межі України.

    Варто зазначити, що прокурор Оксана Моско наполягала на триманні підсудного Саркісяна у СІЗО, аргументуючи тим, що кримінальна справа має значний суспільний резонанс - ексдиректору вмотивано інкримінують скоєння злочину, що призвів до загибелі трьох дітей. А після виходу на свободу фігурант може втекти і чинити тиск на свідків, з яких допитано ще не всіх, в тому числі потрібен повторний допит керівника колективу «Адель» Єгорової.

    Зі свого боку, адвокати Саркісяна просили суд обрати йому запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі, і запевняли, що підсудний не збирається переховуватись від слідства чи покидати територію країни.

    Представник інтересів потерпілих дітей та їх родичів Микола Стоянов ще раз звернувся до суду з клопотанням - накласти арешт на кам'яні будівлі табору, до яких у серпні цього року знову поселили більше 100 дітей. Однак суд відхилив клопотання як недостатньо вмотивоване.

    Нагадаємо, що директору дитячого табору «Вікторія» та його заступнику повідомили про підозру у заволодінні коштами співробітників закладу внаслідок зловживання службовим становищем та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

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