На Русанівці сталася пожежа в ресторані



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Рятувальники майже годину працювали над ліквідацією пожежі

Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 20 осіб

У середу, 21 серпня, сталася пожежа на вул. Русанівська Набережна, 10, що в Дніпровському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:57.

На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла у витяжній шафі ресторану, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

Також під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на безпечну відстань 20 осіб.

О 21:44 пожежа площею 10 кв. м була ліквідована.

До ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Нагадаємо, 22 серпня вранці сталася пожежа у квартирі на бул. Вацлава Гавела, 43а. Під час пожежі було виявлено тіло жінки. Ще двох осіб було врятовано.