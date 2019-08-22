  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Русанівці сталася пожежа в ресторані

    • Розсилка
    Рятувальники майже годину працювали над ліквідацією пожежі - На Русанівці сталася пожежа в ресторані
    Рятувальники майже годину працювали над ліквідацією пожежі

    Під час ліквідації пожежі рятувальники евакуювали 20 осіб

    У середу, 21 серпня, сталася пожежа на вул. Русанівська Набережна, 10, що в Дніпровському районі столиці. Інформація про загорання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 20:57.

    На місце події було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця виклику вогнеборці встановили, що пожежа виникла у витяжній шафі ресторану, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    Також під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на безпечну відстань 20 осіб.

    О 21:44 пожежа площею 10 кв. м була ліквідована.

    До ліквідації пожежі було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу Київського гарнізону.

    Загиблих та травмованих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

    Нагадаємо, 22 серпня вранці сталася пожежа у квартирі на бул. Вацлава Гавела, 43а. Під час пожежі було виявлено тіло жінки. Ще двох осіб було врятовано.

    Читайте також
    пожежа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ