Смертельна ДТП у Фастові: мотоцикл влетів у салон автівки (фото)
На місці події рятувальники деблокували тіла двох загиблих
У Фастові Київської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла загинули двоє людей. Ще троє осіб отримали травми, серед них – двоє дітей. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».
Повідомлення про ДТП на вулиці Фастівецькій надійшло до Служби порятунку 28 жовтня о 15:48.
Удар був такої сили, що мотоцикл буквально влетів у салон легкового автомобіля. На місці події рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували тіла двох загиблих.
Трьох постраждалих, зокрема двох дітей, медики екстреної допомоги терміново госпіталізували до лікарні.
На місці працювали рятувальники ДСНС та правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини трагедії.
Нагадаємо, у Святошинському районі Києва перекинувся маршрутний автобус, у салоні якого перебували 15 пасажирів. Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 17 жовтня, близько 9:30 на Берестейському шосе. За попередніми даними правоохоронців, аварійну ситуацію міг створити водій автомобіля Lexus, який рухався в попутному напрямку з пасажирським автобусом. У результаті зіткнення транспортний засіб із 15 пасажирами перекинувся на бік.
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