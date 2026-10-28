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Смертельна ДТП у Фастові: мотоцикл влетів у салон автівки (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Смертельна ДТП у Фастові: мотоцикл влетів у салон автівки (фото)
Смертельне зіткнення у Фастові
фото: ДСНС Київщини/Facebook

На місці події рятувальники деблокували тіла двох загиблих

У Фастові Київської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля та мотоцикла загинули двоє людей. Ще троє осіб отримали травми, серед них – двоє дітей. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».

Повідомлення про ДТП на вулиці Фастівецькій надійшло до Служби порятунку 28 жовтня о 15:48.

Удар був такої сили, що мотоцикл буквально влетів у салон легкового автомобіля. На місці події рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували тіла двох загиблих.

Рятувальники деблокували тіла двох загиблих
Рятувальники деблокували тіла двох загиблих
фото: ДСНС Київщини

Трьох постраждалих, зокрема двох дітей, медики екстреної допомоги терміново госпіталізували до лікарні.

На місці працювали рятувальники ДСНС та правоохоронці, які встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва перекинувся маршрутний автобус, у салоні якого перебували 15 пасажирів. Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 17 жовтня, близько 9:30 на Берестейському шосе. За попередніми даними правоохоронців, аварійну ситуацію міг створити водій автомобіля Lexus, який рухався в попутному напрямку з пасажирським автобусом. У результаті зіткнення  транспортний засіб із 15 пасажирами перекинувся на бік.

Теги: водій рятувальники мотоцикл Lexus автобус ДТП

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