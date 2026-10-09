Рятувальники терміново звернулися до українців через відключення світла: правила, які рятують життя

Анатолій Шкарбута і Олександр Хорунжий під час виступу на брифінгу

Рятувальники також закликали дотримуватися правил пожежної безпеки під час використання свічок та інших джерел відкритого вогню

Під час відключень електроенергії українцям варто дотримуватися правил безпеки під час використання генераторів, газових пальників і свічок. Зокрема, заправляти генератори можна лише після вимкнення та охолодження, а газові прилади не можна використовувати у приміщеннях без вентиляції. Про це під час брифінгу заявили заступник начальника управління департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України Анатолій Шкарбута та заступник начальника управління комунікації ДСНС України Олександр Хорунжий, передає «Главком».

У ДСНС наголошують, що генератор перед дозаправленням необхідно вимкнути та дочекатися, поки він охолоне. Паливо слід зберігати на відстані понад 10 м від пристрою. Також рятувальники не рекомендують самостійно підключати генератори до домашньої електромережі через розетки. Для безпечного підключення варто звернутися до кваліфікованого електрика.

Окрему увагу рятувальники звернули на використання газових пальників і плиток. Українцям радять купувати сертифіковані прилади від надійних виробників і дотримуватися інструкцій до них. Використовувати такі пристрої у приміщеннях без вентиляції не можна. За можливості готувати їжу на газових пальниках слід на відкритому повітрі.

Перед використанням туристичних газових пальників необхідно перевіряти герметичність з'єднань і справність балонів. Для цього можна нанести мильний розчин на місця з'єднання: поява бульбашок свідчить про витік газу. У такому разі використовувати прилад не можна, доки несправність не буде усунута.

Також не можна допускати нагрівання газових балонів сонячними променями чи іншими джерелами тепла. Рятувальники застерігають від різких перепадів температури під час зберігання туристичних газових балончиків, зокрема від перенесення їх із холодного приміщення в тепле. Це може спричинити розширення газу та розгерметизацію балона.

Використання великих побутових газових балонів у багатоповерхових житлових будинках заборонено. За словами представників ДСНС, це створює ризик значних руйнувань як окремої квартири, так і будинку загалом.

Рятувальники також закликали дотримуватися правил пожежної безпеки під час використання свічок та інших джерел відкритого вогню. Їх необхідно ставити на стійку негорючу поверхню, тримати подалі від легкозаймистих матеріалів і не залишати без нагляду. Важливо також не допускати до них дітей і домашніх тварин.

Крім того, у ДСНС рекомендують мати вдома вогнегасник, щоб за потреби ліквідувати займання на початковій стадії, та заздалегідь підготувати житло до осінньо-зимового періоду.

Також за даними ДСНС, з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року в Україні виникла 13 671 пожежа в житлових будинках і спорудах. Унаслідок пожеж загинули 968 людей, ще 1083 особи зазнали травм. Найчастіше причинами загорянь ставали аварійні режими роботи електромереж та електроприладів – 4695 випадків, а також порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей – 3579 випадків. Через необережне поводження з вогнем сталося 3383 пожежі, ще 146 – через порушення правил безпеки під час використання побутових газових, газових і бензинових приладів.

Для підвищення обізнаності населення щодо пожежної безпеки ДСНС провела 43 тис. навчань і тренувань із формування культури безпечної поведінки за місцями роботи. Крім того, рятувальники організували 68 тис. інформаційно-роз'яснювальних заходів, якими охопили 1,5 млн осіб.