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У Запоріжжі завершено рятувальну операцію після авіаудару РФ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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У Запоріжжі завершено рятувальну операцію після авіаудару РФ
Рятувальники на місці російського удару по Запоріжжю
фото: ДСНС

Унаслідок російського удару загинули 20 людей, серед яких четверо дітей

Рятувальники завершили пошукові роботи на місці російського авіаудару по житловому будинку в Запоріжжі, який стався 10 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, російська авіабомба влучила у житлову забудову, внаслідок чого обвалився один із під'їздів триповерхового будинку. Вибух також пошкодив сусідні будівлі та приватні житлові будинки.

На місці удару надзвичайники проводили пошуково-рятувальні та інші невідкладні роботи. Фахівці розбирали зруйновані конструкції, щоб завершити пошук людей під завалами та ліквідувати наслідки атаки.

Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед яких четверо дітей. Ще 32 особи постраждали, зокрема троє дітей.

Загалом рятувальники демонтували пошкоджені конструкції житлового будинку та вивезли близько 320 тонн будівельних залишків. До проведення пошукової операції додатково залучили кінологічні розрахунки з Донецької та Дніпропетровської областей. Службових собак використовували для пошуку людей серед уламків зруйнованої будівлі.

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Після завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару продовжують працювати комунальні служби. Вони проводять відновлювальні роботи та ліквідовують наслідки російської атаки.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на російський авіаудар по Запоріжжю, заявивши, що Москва сприймає будь-яке послаблення санкційного тиску як дозвіл продовжувати агресію. За словами глави держави, ця атака вкотре підтвердила, що Росія розцінює такі кроки як сигнал про можливість і надалі обстрілювати українські міста. Зеленський наголосив, що Україна продовжить відповідати на російські удари, зокрема за допомогою далекобійної зброї.

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Теги: обстріл Запоріжжя рятувальники авіаудар

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