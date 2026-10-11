У Запоріжжі завершено рятувальну операцію після авіаудару РФ

Унаслідок російського удару загинули 20 людей, серед яких четверо дітей

Рятувальники завершили пошукові роботи на місці російського авіаудару по житловому будинку в Запоріжжі, який стався 10 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, російська авіабомба влучила у житлову забудову, внаслідок чого обвалився один із під'їздів триповерхового будинку. Вибух також пошкодив сусідні будівлі та приватні житлові будинки.

На місці удару надзвичайники проводили пошуково-рятувальні та інші невідкладні роботи. Фахівці розбирали зруйновані конструкції, щоб завершити пошук людей під завалами та ліквідувати наслідки атаки.

Унаслідок атаки загинули 20 людей, серед яких четверо дітей. Ще 32 особи постраждали, зокрема троє дітей.

Загалом рятувальники демонтували пошкоджені конструкції житлового будинку та вивезли близько 320 тонн будівельних залишків. До проведення пошукової операції додатково залучили кінологічні розрахунки з Донецької та Дніпропетровської областей. Службових собак використовували для пошуку людей серед уламків зруйнованої будівлі.

💔У Запоріжжі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару по житловому будинку – ДСНС Унаслідок авіаудару 10 жовтня загинули 20 людей, серед них четверо дітей. Російська авіабомба зруйнувала під’їзд триповерхового будинку та пошкодила інші будівлі й приватні оселі. Рятувальники розібрали конструкції та вивезли близько 320 тонн будівельних залишків. Наразі комунальні служби проводять відновлювальні роботи. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 11, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Після завершення пошуково-рятувальної операції на місці удару продовжують працювати комунальні служби. Вони проводять відновлювальні роботи та ліквідовують наслідки російської атаки.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на російський авіаудар по Запоріжжю, заявивши, що Москва сприймає будь-яке послаблення санкційного тиску як дозвіл продовжувати агресію. За словами глави держави, ця атака вкотре підтвердила, що Росія розцінює такі кроки як сигнал про можливість і надалі обстрілювати українські міста. Зеленський наголосив, що Україна продовжить відповідати на російські удари, зокрема за допомогою далекобійної зброї.