Китаєць проїхав на мотоциклі понад 40 км по воді й встановив рекорд

Чжан Сюе на модифікованому мотоциклі MX450 під час заїзду

Для заїзду мотоцикл оснастили плавучими елементами, а рушієм лишилося заднє колесо

Китайський підприємець проїхав на спеціально модифікованому мотоциклі понад 40 км поверхнею річки. Заїзд відбувся 25 жовтня 2026 року в провінції Хунань і завершився встановленням світового рекорду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на уряд провінції Хунань та UPI.

Рекордсмен – Чжан Сюе, засновник китайського виробника мотоциклів ZXMOTO. Він подолав водою 40,74 км на модифікованому мотоциклі MX450. Попереднє досягнення становило 31,8 км.

Заїзд вимагав спеціальної конструкції: звичайний мотоцикл не пристосований для руху поверхнею води. Транспорт обладнали плавучими елементами, а заднє колесо забезпечувало рух уперед. Завдяки такій модифікації мотоцикл міг триматися на воді й долати дистанцію річкою.

Під час заїзду Чжан Сюе подолав маршрут за 32 хвилини. Дистанцію розділили на вісім ділянок, а водієві довелося кілька разів змінювати напрямок руху. Найскладнішими були повороти: на воді потрібно було втримувати рівновагу, контролювати швидкість і не допустити втрати стійкості.

До рекорду йшли 17 років

Для Чжана Сюе цей заїзд став завершенням багаторічних спроб. Ще у 2009 році, коли йому було 22 роки, він уперше спробував проїхати на мотоциклі по воді. Тоді чотири спроби закінчилися падіннями у воду, а найбільша подолана відстань становила лише 20 метрів.

До нового рекорду команда готувалася кілька місяців. Інженери вдосконалювали плавучі елементи, герметизацію та передачу потужності, а також випробовували конструкцію на різних водоймах. Мотоцикл зберіг основну раму й двигун, а для руху по воді його обладнали спеціальними елементами для ковзання.

На старті були присутні представники Книги рекордів Гіннеса. Вони перевіряли дані GPS, хронометраж і відеозаписи, щоб підтвердити результат. Після завершення заїзду організатори оголосили про встановлення нового рекорду – 40,74 км проти попередніх 31,8 км.



Чжан Сюе встановив рекорд у рідному краї – повіті Мая́н провінції Хунань. Після успішного заїзду він передав рідному краю мотоцикл, на якому подолав рекордну дистанцію, та сертифікат про досягнення.

Нагадаємо, «Главком» раніше розповідав про інші незвичайні транспортні розробки. Зокрема, у 2021 році радіокерований автомобіль проїхав по поверхні води 1,53 км.