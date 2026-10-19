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У Києві перекинувся мікроавтобус із пасажирами: шестеро людей у лікарні

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві перекинувся мікроавтобус із пасажирами: шестеро людей у лікарні
У результаті зіткнення мікроавтобус перекинувся на бік
фото: Національна поліція України

Після ДТП водій Lexus, який міг створити аварійну ситуацію, залишив місце аварії, однак згодом повернувся

У Святошинському районі Києва перекинувся маршрутний автобус, у салоні якого перебували 15 пасажирів. Дорожньо-транспортна пригода сталася у суботу, 17 жовтня, близько 9:30 на Берестейському шосе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва

За попередніми даними правоохоронців, аварійну ситуацію міг створити водій автомобіля Lexus, який рухався в попутному напрямку з пасажирським автобусом. У результаті зіткнення транспортний засіб із 15 пасажирами перекинувся на бік.

Унаслідок аварії травмувалися шестеро людей, серед них шестирічна дитина. Постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували.

У результаті зіткнення мікроавтобус із 15 пасажирами перекинувся на бік
У результаті зіткнення мікроавтобус із 15 пасажирами перекинувся на бік
фото: Національна поліція України

Після ДТП водій Lexus залишив місце аварії, однак згодом повернувся. Перевірка показала, що він був тверезий.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху водієм, що спричинило середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає широкий спектр покарання: від 51 тис. грн штрафу до обмеження волі терміном до трьох років. Також винуватця ДТП позбавлять права керувати авто до трьох років.

Нагадаємо, на Київщині затримано прокурора Офісу генерального прокурора, якого підозрюють у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди. За попередніми даними, водій автомобіля Renault збив 36-річного пішохода та залишив місце аварії. ДТП сталася поблизу селища Ставище Київської області. 

Також на автодорозі Київ-Одеса трапилася аварія. Внаслідок зіткнення з джипом загинув 56-річний кермувальник ГАЗ «Волга». Двоє пасажирів іншого транспорту віком 18 та 47 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до медичного закладу.

Теги: ДТП Київ

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