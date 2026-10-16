Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: у зіткненні ГАЗ та Jeep загинув чоловік, двоє поранених

Водій автомобіля ГАЗ «Волга» під час розвороту не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення із Jeep Cherokee

Двоє пасажирів Jeep Cherokee госпіталізовані

На автодорозі Київ-Одеса трапилася аварія. Внаслідок зіткнення з джипом загинув 56-річний кермувальник ГАЗ «Волга». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля ГАЗ «Волга» під час розвороту не надав перевагу в русі та здійснив зіткнення із Jeep Cherokee під керуванням 45-річного чоловіка.

«Внаслідок ДТП 56-річний кермувальник ГАЗ «Волга» загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

Двоє пасажирів іншого транспорту віком 18 та 47 років отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до медичного закладу.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 14 жовтня на автошляху М-05 Київ – Одеса поблизу селища Глеваха Фастівського району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Унаслідок зіткнення одна людина загинула на місці. Також травми отримали двоє дітей – 2008 та 2011 років народження. Рятувальникам довелося за допомогою спеціального обладнання деблокувати тіло загиблої особи з понівеченого авто.