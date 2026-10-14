На трасі Київ – Одеса зіткнулися дві автівки: загинула людина, двоє дітей у лікарні

Рятувальникам довелося за допомогою спеціального обладнання деблокувати тіло загиблої особи з понівеченого авто

Уранці 14 жовтня на автошляху М-05 Київ – Одеса поблизу селища Глеваха Фастівського району сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київської області.

Повідомлення про аварію надійшло до Служби порятунку о 09:32. Унаслідок зіткнення одна людина загинула на місці. Також травми отримали двоє дітей – 2008 та 2011 років народження.

Рятувальникам довелося за допомогою спеціального обладнання деблокувати тіло загиблої особи з понівеченого авто.

До ліквідації наслідків ДТП залучалося п'ять чоловік особового складу та одна одиниця спеціальної техніки ДСНС. На місці події працювали медики та правоохоронці, які встановлюють усі обставини й причини смертельної аварії.

Нагадаємо, у вересні на автошляху Київ – Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю бензовоза та вантажного автомобіля. Унаслідок зіткнення транспортних засобів спалахнула сильна пожежа. Через надзвичайну подію та загрозу вибуху рух транспорту в напрямку Одеси тимчасово повністю перекрито.

14 вересня на автодорозі Київ – Одеса поблизу села Новоселиця Благовіщенської громади Голованівського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.