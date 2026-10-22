Головна Новини
search button user button menu button

У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Російська атака на Хмельницький 19 жовтня забрала життя трьох людей
Фото: Хмельницька ОВА

Лікарі кілька днів боролися за життя постраждалої, однак отримані травми виявилися смертельними

У ніч проти 22 жовтня померла 54-річна жінка, яка зазнала тяжких травм унаслідок російського удару по Хмельницькому 19 жовтня. Таким чином, кількість загиблих через атаку зросла до трьох. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За словами очільника області, медики зробили все можливе, щоб урятувати постраждалу, однак отримані травми виявилися надто тяжкими.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Розділяємо ваш біль. Світла пам'ять», – написав Тюрін.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська атакували Хмельницький. Унаслідок удару було пошкоджено житлові будинки, промислові підприємства та автомобілі.

Під час розбору завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіла двох жінок 1926 та 1954 років народження.

Також унаслідок обстрілу було зруйновано одноповерховий чотириквартирний будинок, ще десять житлових будівель зазнали пошкоджень.

Після атаки до Хмельницької обласної лікарні госпіталізували чотирьох постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості. Серед них була 54-річна жінка, яка згодом померла.

Російські удари також спричинили перебої з електропостачанням у частині Хмельницької області.

Читайте також:

Теги: рятувальники будинок жінка ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В одному з класів обгоріла шкільна дошка та пошкоджено вікна
Рятувальники показали наслідки удару по школі в Києві (фото)
27 вересня, 13:23
Питання про запобіжний захід для жінки наразі вирішують
Смерть немовляти на Волині: прокурори оголосили підозру матері
25 вересня, 22:10
Зеленський уточнив, що відучора ворог встиг атакувати українців 277 ударними дронами різних типів
Зеленський: через атаку РФ пошкоджено резиденцію посла Саудівської Аравії
27 вересня, 21:35
Пожежа у житловому будинку столиці після російської атаки
У Києві під час атаки РФ загорівся 12-поверховий будинок (оновлено)
7 жовтня, 22:50
Наслідки російського удару по Київщині 11 жовтня
На Київщині після нічної атаки РФ спалахнули склади
11 жовтня, 11:11
Пошкоджений будинок у Харкові
У передмісті Харкова внаслідок ракетного удару постраждали 22 людини
12 жовтня, 01:53
Ремонтні бригади розпочнуть роботи, щойно безпекова ситуація дозволить їм працювати на об’єкті
Атака на Київ: частина міста та області залишилася без світла
15 жовтня, 22:45
Атака на енергетику у Львові, Зеленський і Трамп обмінялись критикою: головне за ніч 20 жовтня
Атака на енергетику у Львові, Зеленський і Трамп обмінялись критикою: головне за ніч 20 жовтня
20 жовтня, 05:50
Вибухи у столиці пролунали після оголошення повітряної тривоги
Росія атакувала Київ балістикою: у місті пролунали вибухи, є постраждалі
Сьогодні, 06:13

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
121K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
91K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
63K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Сьогодні, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Сьогодні, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Сьогодні, 13:55
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
Сьогодні, 13:26
Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах
Сьогодні, 12:00
Росія почала бити по Україні новою ракетою «Філін». ГУР розкрив її характеристики
Сьогодні, 10:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua