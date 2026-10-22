У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки

Російська атака на Хмельницький 19 жовтня забрала життя трьох людей

Лікарі кілька днів боролися за життя постраждалої, однак отримані травми виявилися смертельними

У ніч проти 22 жовтня померла 54-річна жінка, яка зазнала тяжких травм унаслідок російського удару по Хмельницькому 19 жовтня. Таким чином, кількість загиблих через атаку зросла до трьох. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За словами очільника області, медики зробили все можливе, щоб урятувати постраждалу, однак отримані травми виявилися надто тяжкими.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Розділяємо ваш біль. Світла пам'ять», – написав Тюрін.

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська атакували Хмельницький. Унаслідок удару було пошкоджено житлові будинки, промислові підприємства та автомобілі.

Під час розбору завалів зруйнованого приватного будинку рятувальники виявили тіла двох жінок 1926 та 1954 років народження.

Також унаслідок обстрілу було зруйновано одноповерховий чотириквартирний будинок, ще десять житлових будівель зазнали пошкоджень.

Після атаки до Хмельницької обласної лікарні госпіталізували чотирьох постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості. Серед них була 54-річна жінка, яка згодом померла.

Російські удари також спричинили перебої з електропостачанням у частині Хмельницької області.