Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Рівному рятувальники дістали чоловіка з триметрової ліфтової шахти

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Рівному рятувальники дістали чоловіка з триметрової ліфтової шахти
Чоловік під час падіння травмувався, тож йому знадобилася допомога медиків
фото: скріншот із відео

Чоловік зазнав травм, його госпіталізували

У Рівному рятувальники спільно з медиками дістали з ліфтової шахти травмованого чоловіка. Він перебував на глибині близько трьох метрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про подію на вулиці Василя Червонія в Рівному надійшло до Служби порятунку.

Чоловік 1993 року народження впав у ліфтову шахту і зазнав травм. Через складність доступу медичні працівники не могли самостійно його евакуювати та звернулися по допомогу до ДСНС.

Фахівці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце та дістали постраждалого з шахти. Після цього травмованого чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.

Нагадаємо, російські війська вночі 17 жовтня атакували Рівненську область. Унаслідок ворожого удару на території одного з підприємств виникла пожежа, постраждали двоє людей. 

Також рятувальники терміново звернулися до українців через відключення світла. Вони нагадали, що українцям варто дотримуватися правил безпеки під час використання генераторів, газових пальників і свічок. Зокрема, заправляти генератори можна лише після вимкнення та охолодження, а газові прилади не можна використовувати у приміщеннях без вентиляції.

Читайте також:

Теги: ліфт Рівне рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російські атаки спричинили пожежі на Одещині
Російський удар по судну на Одещині забрав життя українського капітана
23 вересня, 10:21
Наслідки атаки на місто: рятувальники розбирають завали приватної оселі
Росіяни вдарили по будинку в Запоріжжі: є руйнування й загиблі
26 вересня, 06:20
Удари по цивільних автівках на Харківщині не припиняються
Російський дрон вдарив по авто на Харківщині: загинула жінка
3 жовтня, 22:10
Потік ніс бруд, каміння та інші уламки, які опинилися на дорогах разом із транспортом
Селевий потік накрив Чилі: стихія зносила автомобілі та автобуси
10 жовтня, 05:20
Рятувальники на місці російського удару по Запоріжжю
У Запоріжжі завершено рятувальну операцію після авіаудару РФ
11 жовтня, 10:22
Наслідки російського удару по Київщині 11 жовтня
На Київщині після нічної атаки РФ спалахнули склади
11 жовтня, 11:11
Атака на Україну, нові заяви Трампа про Путіна та Зеленського: головне за ніч 13 жовтня
Атака на Україну, нові заяви Трампа про Путіна та Зеленського: головне за ніч 13 жовтня
13 жовтня, 05:49
Російський дрон влучив у будівлю навчального корпусу
Російський дрон вдарив по навчальному закладу в центрі Рівного: 20 поранених (оновлено)
13 жовтня, 12:48
Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах розпочнуть, щойно це дозволить безпекова ситуація
На Рівненщині почалися масштабні знеструмлення після атаки РФ
Вчора, 18:16

Події в Україні

Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі
Росіяни розстріляли українських військовополонених на Запоріжжі
Зеленський попередив про нові ризики для західних областей України
Зеленський попередив про нові ризики для західних областей України
Довічне та 25 років колонії: у Росії засудили чотирьох мелітопольців у справі про підриви
Довічне та 25 років колонії: у Росії засудили чотирьох мелітопольців у справі про підриви
У Рівному рятувальники дістали чоловіка з триметрової ліфтової шахти
У Рівному рятувальники дістали чоловіка з триметрової ліфтової шахти
Зеленський назвав справжню мету Путіна у війні проти України
Зеленський назвав справжню мету Путіна у війні проти України
Понад 90% відстрочок від мобілізації можуть продовжитись автоматично
Понад 90% відстрочок від мобілізації можуть продовжитись автоматично

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 жовтня: ситуація на фронті
274K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 жовтня 2026
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
90K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
79K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
Вчора, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
Вчора, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
Вчора, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30
Дизельна угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
15 жовтня, 14:10

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua