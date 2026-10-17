У Рівному рятувальники дістали чоловіка з триметрової ліфтової шахти

Чоловік під час падіння травмувався, тож йому знадобилася допомога медиків

Чоловік зазнав травм, його госпіталізували

У Рівному рятувальники спільно з медиками дістали з ліфтової шахти травмованого чоловіка. Він перебував на глибині близько трьох метрів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про подію на вулиці Василя Червонія в Рівному надійшло до Служби порятунку.

❗️ Рівне. Рятувальники дістали з триметрової ліфтової шахти травмованого чоловіка. Чоловік упав у шахту ліфта й отримав травми. Рятувальники спільно з лікарями дістали потерпілого 1993 року народження та передали його фахівцям швидкої для госпіталізації. https://t.co/DUCDHuNpqv — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2026

Чоловік 1993 року народження впав у ліфтову шахту і зазнав травм. Через складність доступу медичні працівники не могли самостійно його евакуювати та звернулися по допомогу до ДСНС.

Фахівці 25-ї державної пожежно-рятувальної частини оперативно прибули на місце та дістали постраждалого з шахти. Після цього травмованого чоловіка госпіталізували до лікувального закладу.

Нагадаємо, російські війська вночі 17 жовтня атакували Рівненську область. Унаслідок ворожого удару на території одного з підприємств виникла пожежа, постраждали двоє людей.

Також рятувальники терміново звернулися до українців через відключення світла. Вони нагадали, що українцям варто дотримуватися правил безпеки під час використання генераторів, газових пальників і свічок. Зокрема, заправляти генератори можна лише після вимкнення та охолодження, а газові прилади не можна використовувати у приміщеннях без вентиляції.