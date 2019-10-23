У торговому центрі на Оболоні з другого поверху впала дитина
Хлопчика з травмами госпіталізовано до Охматдиту
У вівторок, 22 жовтня, на вулиці Маршала Малиновського, 12А у Києві стався нещасний випадок. У торговому центрі «Метрополіс» з висоти впав восьмирічний хлопчик.
Це сталося близько 16:30. Про це Інформатору повідомили власні джерела в правоохоронних органах.
Як з'ясували поліцейські, жінка зі своїм восьмирічним сином була в торговому центрі. У якийсь момент дитина впала з висоти другого поверху.
Для надання допомоги хлопчику очевидці викликали медиків.
Дитина залишилася живою.
Хлопчика з травмами госпіталізували в Охматдит.
Подробиці інциденту встановлюються.
Як повідомлялося, у Тернопільській області дівчинка випала з рейсового автобуса і загинула. За словами очевидців, в автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей і грала з телефоном.
15 жовтня в Ужгороді з вікна п’ятого поверху впала однорічна дитина. Дитину з численними травмами було госпіталізовано до Обласної дитячої лікарні в Мукачеві.
Раніше в Петропавлівській Борщагівці Київської області з вікна 8-го поверху випала і загинула дворічна дитина.