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    У торговому центрі на Оболоні з другого поверху впала дитина

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    На місце нещасного випадку викликали медиків і поліцію - У торговому центрі на Оболоні з другого поверху впала дитина
    На місце нещасного випадку викликали медиків і поліцію
    Фото: Інформатор

    Хлопчика з травмами госпіталізовано до Охматдиту

    У вівторок, 22 жовтня, на вулиці Маршала Малиновського, 12А у Києві стався нещасний випадок. У торговому центрі «Метрополіс» з висоти впав восьмирічний хлопчик.

    Це сталося близько 16:30. Про це Інформатору повідомили власні джерела в правоохоронних органах.

    Як з'ясували поліцейські, жінка зі своїм восьмирічним сином була в торговому центрі. У якийсь момент дитина впала з висоти другого поверху.

    Для надання допомоги хлопчику очевидці викликали медиків.

    Дитина залишилася живою.

    Хлопчика з травмами госпіталізували в Охматдит.

    Подробиці інциденту встановлюються.

    Як повідомлялося, у Тернопільській області дівчинка випала з рейсового автобуса і загинула. За словами очевидців, в автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей і грала з телефоном.

    15 жовтня в Ужгороді з вікна п’ятого поверху впала однорічна дитина. Дитину з численними травмами було госпіталізовано до Обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

    Раніше в Петропавлівській Борщагівці Київської області з вікна 8-го поверху випала і загинула дворічна дитина.

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