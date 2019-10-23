У торговому центрі на Оболоні з другого поверху впала дитина



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На місце нещасного випадку викликали медиків і поліцію Фото: Інформатор

Хлопчика з травмами госпіталізовано до Охматдиту

У вівторок, 22 жовтня, на вулиці Маршала Малиновського, 12А у Києві стався нещасний випадок. У торговому центрі «Метрополіс» з висоти впав восьмирічний хлопчик.

Це сталося близько 16:30. Про це Інформатору повідомили власні джерела в правоохоронних органах.

Як з'ясували поліцейські, жінка зі своїм восьмирічним сином була в торговому центрі. У якийсь момент дитина впала з висоти другого поверху.

Для надання допомоги хлопчику очевидці викликали медиків.

Дитина залишилася живою.

Хлопчика з травмами госпіталізували в Охматдит.

Подробиці інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, у Тернопільській області дівчинка випала з рейсового автобуса і загинула. За словами очевидців, в автобусі були вільні місця, але дівчинка стояла на сходах автобуса біля задніх дверей і грала з телефоном.

15 жовтня в Ужгороді з вікна п’ятого поверху впала однорічна дитина. Дитину з численними травмами було госпіталізовано до Обласної дитячої лікарні в Мукачеві.

Раніше в Петропавлівській Борщагівці Київської області з вікна 8-го поверху випала і загинула дворічна дитина.