У Києві судитимуть юнака, який розмістив свастику у торговельному центрі



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Нацистська символіка з'явилася на сходах торговельного центру

Інцидент стався у торгівельному центрі на проспекті Степана Бандери

Київською місцевою прокуратурою №5 скеровано до суду обвинувальний акт відносно молодика, який поширював та публічно використовував нацистську свастику.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Як повідомлялося раніше, інцидент стався 16 лютого 2019 року у торгівельному центрі на проспекті Степана Бандери у столиці.

17-річний хлопець, перебуваючи у приміщенні центру, за допомогою програмного забезпечення TeamViewer здійснив зі свого мобільного телефону доступ до системи комп’ютера, з якого здійснювалася трансляція реклами на LED. Пароль до системи був відображений на моніторі в результаті збою в роботі комп’ютера. Молодик скористався цією технічною несправністю та завантажив у систему фото із зображенням нацистської свастики. Вказане зображення протягом певного часу демонструвалося відвідувачам через монітор, розташований на першому поверсі центру, допоки працівники охорони не відімкнули живлення системи комп’ютера.

За результатами розслідування неповнолітньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 КК України, тобто у поширенні, а також публічному використанні символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду

Як повідомлялося, у лютому 2019 року у торговельному центрі Gorodok Gallery стався інцидент: на LED-сходах з’явилося зображення свастики.

бурені відвідувачі зняли це на відео і поширили у соцмережі.

Адміністрація Gorodok Gallery заявила, що їхня комп’ютерна система була зламана хакерською атакою, і запевнила, що співробітники ТЦ «не мають жодного стосунку до інформації, яка була розміщена на LED-сходах, та ні в якому разі не підтримують подібні дії».

За фактом появи свастики столичною прокуратурою було відкрито кримінальне провадження.