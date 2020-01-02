Рятувальники попереджають: в горах розпочався сніголавинний сезон



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Сніголавинний сезон оголошено відкритим

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про початок сніголавинного сезону у гірських районах країни.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За даними Українського гідрометцентру, у звязку з інтенсивним приростом снігу, в районі діяльності сніголавинної станції Пожежевська (Івано-Франківська область), на високогір'ї східної часини Закарпатської області, у горах Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областях, а також в районі діяльності Сл Плай сніголавинний сезон оголошується відкритим», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в кінці грудня 2019 року у швейцарських Альпах в результаті сходження лавини постраждали двоє осіб, ще кілька опинилися під снігом. Лавина зійшла на схил гірськолижного курорту SkiArena в Андерматті. Шістьох осіб було врятовано. Поліція повідомила, що двоє осіб з легкими травмами були доставлені в лікарню Урі.

Нагадаємо також, що 1 січня 2020-го о 1:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на горі Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець міста Кременець Тернопільської області. Для пошуку заблукалого туриста вирушили 4 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина. О 7:00 туриста знайшли в районі підніжжя гори Говерла між полонинами Гропа та Кознєска. Медичної допомоги чоловік не потребував.