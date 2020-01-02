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    Події в Україні

    Нове десятиліття в Україні розпочалося жахливою звісткою: на пожежах загинули 15 людей

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    Пожежа&nbsp;<span>у будинку на Чернігівщині забрала життя господаря оселі</span> - Нове десятиліття в Україні розпочалося жахливою звісткою: на пожежах загинули 15 людей
    Пожежа у будинку на Чернігівщині забрала життя господаря оселі

    1 січня в Україні сталося 138 пожеж у житловому секторі

    Упродовж першого дня нового 2020 року в Україні на пожежах загинули 15 громадян. Ще семеро українців 1 січня отримали травми різного ступеню тяжкості. 

    Кількість пожеж у житловому секторі цього дня зросла майже у двічі — 138 випадків зафіксували вогнеборці ДСНС. Як і завжди, основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, через порушення правил експлуатації пічного опалення, у Малиновському районі Одеси на пожежі у двоповерховому житловому будинку загинула людина.

    На Чернігівщині внаслідок недоліку конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, яка також забрала життя людини.

    Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення стало також причиною трагедії і у м. Гребінка Полтавської області.

    Ще п‘ятеро громадян загинули внаслідок необережності під час паління у Чернівецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській та Хмельницькій областях.

    Нагадаємо, що напередодні, 31 грудня, вогонь також забрав життя великої кількості людей: 12 осіб загинуло, а четверо травмувалися.

    Рятувальники закликають дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, зокрема:

    • у святковий період обмежте використання піротехнічних виробів, зокрема салютних установок, петард, бенгальських вогнів;
    • не використовуйте несертифіковані електрогірлянди, гірлянди з дефектами, або низької якості.
    • не паліть у ліжку;
    • слідкуйте за станом та справністю електромережі;
    • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;
    • при використанні пічного опалення перевірте заходи безпеки і справність печі;
    • не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
    • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
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