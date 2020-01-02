Нове десятиліття в Україні розпочалося жахливою звісткою: на пожежах загинули 15 людей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пожежа у будинку на Чернігівщині забрала життя господаря оселі

1 січня в Україні сталося 138 пожеж у житловому секторі

Упродовж першого дня нового 2020 року в Україні на пожежах загинули 15 громадян. Ще семеро українців 1 січня отримали травми різного ступеню тяжкості.

Кількість пожеж у житловому секторі цього дня зросла майже у двічі — 138 випадків зафіксували вогнеборці ДСНС. Як і завжди, основною причиною нещасть стає власна недбалість громадян, а також свідоме нехтування протипожежними нормами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, через порушення правил експлуатації пічного опалення, у Малиновському районі Одеси на пожежі у двоповерховому житловому будинку загинула людина.

На Чернігівщині внаслідок недоліку конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів, в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа, яка також забрала життя людини.

Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення стало також причиною трагедії і у м. Гребінка Полтавської області.

Ще п‘ятеро громадян загинули внаслідок необережності під час паління у Чернівецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, що напередодні, 31 грудня, вогонь також забрав життя великої кількості людей: 12 осіб загинуло, а четверо травмувалися.

Рятувальники закликають дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, зокрема: