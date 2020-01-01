Рятувальники всю ніч шукали у Карпатах зниклого туриста



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Рятувальники усю новорічну ніч шукали в районі Говерли зниклого туриста Фото з відкритих джерел

О пів на другу ночі до рятувальників надійшов сигнал про зникнення туриста з Тернопільщини

Першого січня о 1:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на горі Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець міста Кременець Тернопільської області.Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.

Для пошуку заблукалого туриста вирушили 4 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина.

О 7:00 туриста знайшли в районі підніжжя гори Говерла між полонинами Гропа та Кознєска. Людину доставили до села Лазещина Рахівського району. Медичної допомоги чоловік не потребував.