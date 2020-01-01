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    Рятувальники всю ніч шукали у Карпатах зниклого туриста

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    Рятувальники усю новорічну ніч шукали в районі Говерли зниклого туриста - Рятувальники всю ніч шукали у Карпатах зниклого туриста
    Рятувальники усю новорічну ніч шукали в районі Говерли зниклого туриста
    Фото з відкритих джерел

    О пів на другу ночі до рятувальників надійшов сигнал про зникнення туриста з Тернопільщини

    Першого січня о 1:30 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту на горі Говерла, Рахівського району, втратив орієнтир місцевості та заблукав мешканець міста Кременець Тернопільської області.Про це повідомляє пресслужба Держслужби з надзвичайних ситуацій Закарпатської області.

    Для пошуку заблукалого туриста вирушили 4 рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина.

    О 7:00 туриста знайшли в районі підніжжя гори Говерла між полонинами Гропа та Кознєска. Людину доставили до села Лазещина Рахівського району. Медичної допомоги чоловік не потребував.

    рятувальники чоловік час
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