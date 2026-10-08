У Голосіївському районі Києва уламки дрона впали на відкритій території (відео)

Задимленні на місці падіння дрона у Голосіївському районі

Екстрені служби прямують на місце падіння уламків

Уранці 8 жовтня під час повітряної тривоги в Голосіївському районі столиці зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

За словами Кличка, уламки впали на відкритій території.

«Є виклик медиків. Екстрені служби прямують на місце», – зазначив міський голова.

Інформація щодо можливих постраждалих та обсягу руйнувань наразі уточнюється. На місці працюють усі профільні служби.

У Голосіївському районі столиці уламки БпЛА впали на відкритій території, - Кличко https://t.co/UVD6FyeMqK — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 8, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Нагадаємо, внаслідок вечірньої атаки російських ударних безпілотників по Оболонському та Деснянському районах столиці 7 жовтня загинули четверо людей, ще 12 отримали травми. Загалом за минулу добу 7 жовтня внаслідок російської атаки по Києву загинуло шестеро людей, а 21 особа отримала поранення різного ступеня тяжкості.

До слова, після ворожої атаки на правому березі Києва виникли перебої з водопостачанням через аварійну ситуацію в енергосистемі міста. Тиск у водопровідній мережі довелося знизити до мінімального рівня.