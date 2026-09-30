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Атака на Соломʼянку: унаслідок удару дрона загинув працівник «Київтеплоенерго»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака на Соломʼянку: унаслідок удару дрона загинув працівник «Київтеплоенерго»
На місці події продовжують працювати всі екстрені та комунальні служби
скриншот відео

Загинув працівник «Київтеплоенерго» – водій машини, фахівці якого проводили роботи на цій локаці

Під час масованої атаки ворожих безпілотників у Соломʼянському районі Києва сталося влучання у складське приміщення. Унаслідок удару одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Про це повідомляють міський голова Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація (КМВА), інформує «Главком».

Як повідомив Кличко, на місці влучання спалахнув вантажний автомобіль. Загинув працівник «Київтеплоенерго» – водій машини, фахівці якого проводили роботи на цій локації.

У КМВА уточнили, що внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення, та підтвердили інформацію про одного загиблого та одного пораненого.

На місці події продовжують працювати всі екстрені та комунальні служби.

Повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА у столиці оголосили о 04:43, і вона триває досі. 

Нагадаємо, унаслідок нічної повітряної атаки російських окупантів у Святошинському районі Києва загинули двоє мешканок приватного будинку. За даними слідства, станом на 09:00 30 вересня відомо про загибель двох жінок віком 46 та 95 років. Ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджень зазнали приватні будинки у Подільському та Святошинському районах столиці. Крім того, падіння уламків збитих БпЛА зафіксовано у Голосіївському та Шевченківському районах.

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Теги: Київ обстріл

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