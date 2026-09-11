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Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Тепломережа на столичних Теремках: після протестів влада відкоригувала проєкт
Роботи з вирубки дерев на Теремках
фото: Богдан Гдаль/Facebook

Під час обговорення фахівці наголосили, що повноцінної альтернативи чинному проєкту не існує 

У Києві коригують проєкт будівництва теплової мережі для мікрорайонів на Теремках. Нова схема дасть змогу зберегти понад 160 дерев, тоді як видаленню підлягатимуть близько десятка насаджень, а ще частину лише кронують. Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко під час зустрічі з місцевим громадським активом, інформує «Главком».

Повідомляється, що протягом останнього місяця до опрацювання варіантів будівництва місто залучало науковців та галузевих експертів, зокрема делегованих громадськістю. За результатами роботи фокус-групи до проєкту внесли коригування, які відповідають будівельним і технічним нормам, а також вимогам до зведення джерел резервного живлення.

Подальше опрацювання можливих варіантів командою міста дало змогу сформувати комплекс технічних рішень і конфігурацій, щоб зберегти понад 160 дерев. Під час обговорення фахівці наголосили, що повноцінної альтернативи чинному проєкту не існує через стислі терміни підготовки до опалювального сезону.

Нагадаємо, у Києві розгорнувся  скандал довкола вирубки дерев у парковій зоні Голосіївського району. У столичній адміністрації переконують, що це вимушені роботи для підготовки до опалювального сезону, тоді як місцеві мешканці блокують техніку та заявляють про силове витіснення з парку. 

У відповідь на заяви КМДА про «вимушеність» вирубки через брак часу та високу вартість альтернативних маршрутів, депутатка Київради Вікторія Пташник та громадські активісти заявили про маніпуляції та службову недбалість.

До слова, скандал із вирубкою понад 600 дерев під будівництво теплотраси на Теремках висвітлив проблему видалення зелених насаджень у столиці. Громадська ініціатива «Голка» проаналізувала відкриті дані Департаменту захисту довкілля КМДА та з’ясувала, скільки дерев у Києві отримали дозвіл на видалення за останні півтора року і чим випадок на Теремках вирізняється з-поміж інших. 

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Теги: Київ місцева влада КМДА місто

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