197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026

Лінія фронту станом на 13 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 65 авіаційних ударів – скинув 205 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6448 дронів-камікадзе та здійснив 1890 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

13 вересня на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 43 окупанти та поранено 10. Знищено один танк, 13 одиниць автомобільної техніки, одну гармату, дві одиниці спеціальної техніки, 31 укриття ворога, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, три гармати, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 86 укриттів противника. Знищено або подавлено 342 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Наступальної активності ворога не відзначено.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у напрямку Козачої Лопані, Волохівки та біля Лиману й Стариці. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в напрямку Ківшарівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дві спроби загарбників просунутися в районах Новосергіївки та Новоселівки.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Ямполя, Озерного, Кривої Луки та Миколаївки. Одна атака триває.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наші захисники зупинили одну атаку противника в напрямку Юрківки.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу:

Костянтинівки

Довгої Балки

Русиного Яру

Торецького

Кучерового Яру

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Добропілля, Мирного, Сергіївки та в районах:

Дорожнього

Шевченка

Удачного

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у напрямку Тернового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано шість атак окупантів у районах Гіркого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Червоної Криниці.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нині триває 1663-й день повномасштабної війни.