Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026
Ситуація на фронті 13 вересня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 13 вересня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 65 авіаційних ударів – скинув 205 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6448 дронів-камікадзе та здійснив 1890 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

13 вересня на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 43 окупанти та поранено 10. Знищено один танк, 13 одиниць автомобільної техніки, одну гармату, дві одиниці спеціальної техніки, 31 укриття ворога, склад пально-мастильних матеріалів та склад боєприпасів. Пошкоджено п'ять одиниць автомобільної техніки, три гармати, одну одиницю спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 86 укриттів противника. Знищено або подавлено 342 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Наступальної активності ворога не відзначено.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у напрямку Козачої Лопані, Волохівки та біля Лиману й Стариці. Одне боєзіткнення триває.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили два штурми противника в напрямку Ківшарівки.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбито дві спроби загарбників просунутися в районах Новосергіївки та Новоселівки.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Ямполя, Озерного, Кривої Луки та Миколаївки. Одна атака триває.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Наші захисники зупинили одну атаку противника в напрямку Юрківки.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів поблизу:

  • Костянтинівки
  • Довгої Балки
  • Русиного Яру
  • Торецького
  • Кучерового Яру
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Добропілля, Мирного, Сергіївки та в районах:

  • Дорожнього
  • Шевченка
  • Удачного 
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили три атаки окупантів у напрямку Тернового.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано шість атак окупантів у районах Гіркого та Чарівного.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Червоної Криниці.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026 фото 12

Нині триває 1663-й день повномасштабної війни.

Читайте також:

Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб обстріл Слов’янськ укриття штурм Покровськ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок удару та подальшої детонації у Милій зазнали пошкоджень десятки житлових будинків
Зеленський показав наслідки трагедії у Милій і зробив заяву про зберігання боєприпасів
29 серпня, 12:10
Новгород-Сіверський опинився під атакою БпЛА
Росія вдарила БпЛА по підприємству в Новгород-Сіверському
1 вересня, 04:01
Після удару на території логістичного комплексу спалахнула пожежа
Російська атака знищила вантажівки АТБ на Одещині
4 вересня, 13:25
У тролейбусі під час атаки перебували пасажири
Два тролейбуси потрапили під російську атаку в Миколаєві (відео)
5 вересня, 14:30
Окупант на ім'я Микита (справа) тепер хоче воювати за Україну
Окупант узяв у полон українського бійця, але зрештою здався йому сам
6 вересня, 19:15
Ворог продовжує атакувати Україну дронами та ракетами
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київщині зросла до дев'яти осіб
9 вересня, 13:45

Події в Україні

Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу
Атакований завод польської компанії у Звягелі зупинив роботу
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026
197 боїв за добу: лінія фронту станом на 13 вересня 2026
Росія пошкодила пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» у порту Одещини
Росія пошкодила пошуково-рятувальний буксир «Сапфір» у порту Одещини
«Санкції не змінять моєї позиції». Мендель звернулася до Зеленського
«Санкції не змінять моєї позиції». Мендель звернулася до Зеленського
Джонсон відреагував на російський удар по станції Ягодин
Джонсон відреагував на російський удар по станції Ягодин
Зеленський запровадив санкції проти колишньої прессекретарки
Зеленський запровадив санкції проти колишньої прессекретарки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
103K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
Сьогодні, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua