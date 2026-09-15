Польські військові зіткнулися з проблемою під час дослідження російського дрона

Безпілотник зберігся у рідкісно хорошому стані, однак зазирнути всередину апарата за допомогою спеціального обладнання поки не вдалося

Польські військові не можуть встановити, чи озброєний російський безпілотник, знайдений напередодні у Західнопоморському воєводстві, та чи становить він загрозу. Дослідження апарата ускладнила незвичайна властивість його обшивки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на RMF FM.

Військові експерти спробували просвітити безпілотник за допомогою спеціального рентгенівського обладнання, однак зробити це не вдалося. Обшивка апарата не пропускає рентгенівських променів.

Через це фахівці шукають інші методи, які дозволять дослідити дрон та за необхідності знешкодити його. Польські служби прагнуть зберегти безпілотник цілим і не підривати його.

Як зазначають співрозмовники RMF FM, військові дрони рідко вдається знайти в настільки хорошому стані. Саме тому апарат може стати важливим джерелом інформації про російські технології.

«Це для нас джерело знань про російські технології, тому ми маємо зробити все, щоб не допустити знищення дрона», – заявили військові.

Наразі експертам вдалося встановити, що знахідка не становить радіологічної, біологічної та хімічної загрози. Водночас військові поки не з'ясували, чи містить безпілотник вибухівку.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що польська влада з «найвищою серйозністю» поставилася до російських атак, які сталися поблизу польсько-українського кордону. Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марчин Кервінський звернув увагу на два епізоди – російську атаку поблизу пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ» та удар по локомотиву пасажирського поїзда неподалік польського кордону.

«Російські терористичні атаки. Спочатку поблизу прикордонного переходу, а потім на пасажирський поїзд біля польського кордону. Ми ставимося до цих подій з найвищою серйозністю. Ситуація постійно відстежується. Росія – ворог вільного світу», – заявив Кервінський.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський згодом прокоментував ситуацію словами: «Путін ескалює ситуацію». У ніч проти 13 вересня безпілотник влучив у вантажівку неподалік пункту пропуску «Ягодин – Дорогуськ». Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що під час російської атаки порушення повітряного простору Польщі зафіксовано не було.

«Росіяни змінюють тактику атак, дедалі частіше застосовуючи реактивні безпілотники, що запускаються групами, аби перевантажити українську систему протиповітряної оборони», – підкреслив він.

Речник Оперативного командування видів збройних сил Польщі Яцек Горишевський водночас заявив, що загроза для країни була реальною. За його словами, російські безпілотники діяли та вражали цілі на відстані від кількох до кількох десятків кілометрів від польського кордону.

Також 13 вересня Росія атакувала локомотив пасажирського поїзда на Волині приблизно за 2 км від кордону з Польщею. Моніторингова група «Укрзалізниці» завчасно попередила поїзну бригаду про повітряну загрозу, тому внаслідок удару ніхто не постраждав.