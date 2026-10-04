СБУ закликала українців не поширювати фото й відео з наслідками атак РФ та нагадала про суворе покарання

Передача даних агресору або публікація даних в інтересах держави-агресора карається позбавленням волі на строк до 12 років

Фото влучань, роботи ППО та наслідків російських атак можуть допомогти ворогу коригувати повторні удари

Українців закликають суворо дотримуватися інформаційної тиші та утриматися від зйомки й оприлюднення фото чи відео щодо наслідків російських атак. Це стосується будь-яких кадрів, що зображують влучання по об’єктах критичної інфраструктури, військових позиціях або фіксують роботу Сил ППО. Як інформує «Главком», про загрозу попередила Служба безпеки України.

«Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари», – застерігає відомство.

Правоохоронці звертають увагу, що публікація цих фото та відео у відкритому доступі (зокрема, у Telegram-каналах) тягне за собою сувору кримінальну відповідальність.

Залежно від умов та наслідків правопорушення, дії авторів можуть кваліфікуватися за статтею 114-2 Кримінального кодексу України – несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Передача даних агресору або публікація даних в інтересах держави-агресора карається позбавленням волі на строк до 12 років.

Оперативні служби СБУ безперервно виявляють факти публікації забороненого контенту в мережі, встановлюють причетних та притягують їх до відповідальності.

«Закликаємо українців бути відповідальними, не допомагати ворогу та не наражати на небезпеку інших громадян!», – підсумували у СБУ.

Нагадаємо, Служба безпеки України від початку повномасштабного вторгнення запобігла понад 400 терористичним актам і диверсіям.

Також у Запоріжжі затримали двох агентів ФСБ, які за завданням російської спецслужби готували замовні вбивства чотирьох військовослужбовців ЗСУ. Зловмисників викрили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією під час підготовки засідки.