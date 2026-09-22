Атака дронів на Київщину: за добу пошкоджено 34 об’єкти у чотирьох районах

Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі Київщини

Ворог не припиняє завдавати ударів по Київській області із застосуванням безпілотників. За останню добу в регіоні зафіксовано пошкодження 34 обʼєктів у Бучанському, Обухівському, Броварському та Білоцерківському районах. Про це сьогодні, 22 вересня, повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. інформує «Главком».

За словами голови КОВА, найбільше пошкоджень у Бучанському районі – 17 об’єктів: 12 приватних будинків, три транспортні засоби, складське приміщення та підприємство.

В Обухівському районі пошкоджено вісім об’єктів (шість приватних будинків і два авто), у Броварському – також вісім об’єктів (чотири приватні будинки, три автомобілі та виробничо-складське приміщення). У Білоцерківському районі зазнав ушкоджень один приватний будинок.

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Ворог продовжує атакувати Київську область. Найбільше пошкоджень зафіксовано у Бучанському районі фото: ДСНС Київщини

Профільні та екстрені служби продовжують працювати на місцях і ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, 21 вересня в Обухівському районі Київської області внаслідок російської атаки травмовано жінку. Також пошкоджено три приватні будинки, у яких виникли пожежі. Атаки російських безпілотників по Київській області тривали протягом 20 вересня, ночі та ранку 21 вересня. За добу в області пошкоджено 34 цивільні об’єкти у Фастівському, Вишгородському, Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах. Серед них – приватні будинки, складські та виробничі приміщення, гуртожиток, адміністративні будівлі, СТО, АЗС, транспорт та об’єкти інфраструктури.