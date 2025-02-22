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У Києві 22-23 лютого відбудуться продуктові ярмарки: адреси

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві 22-23 лютого відбудуться продуктові ярмарки: адреси
У недлю, 23 лютого, ярмарки відбудуться у п'яти районах Києва
фото: .44.ua

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги

Цими вихідними, 22-23 лютого, у столиці відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.    

22 лютого (субота) в:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4–10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • Деснянському районі – вул. Кубанської України (в межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового), вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд із поштамтом «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1–5, вул. Йорданська, 1–9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 1–17.

23 лютого (неділя) в:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32–38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2;
  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

До слова, приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць. Такий прогноз зробив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка,. Гопка зазначив, що сьогодні середня вартість яєць варіюється в діапазоні від 62 до 68 грн за десяток. В деяких місцях вартість може бути нижчою за 58 грн. За словами експерта, яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем через великий попит.

Теги: ринок укриття Київ продукти ярмарок

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