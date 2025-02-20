У Європі змінилась тривалість життя: дані дослідження

Зростання тривалості життя в Європі практично зупинилося через надмірне харчування, високе споживання алкоголю і нестачу руху

Нове дослідження відзначає уповільнення темпів зростання тривалості життя у Європі. Найгірше у цьому плані справи у Великої Британії. На думку вчених, у всьому винне нездорове та надмірне харчування. Про це інформує «Главком» із посиланням на Euronews.

Зростання тривалості життя в Європі практично зупинилося через надмірне харчування, високе споживання алкоголю і нестачу руху. Такого висновку дійшли британські вчені, які оприлюднили висновки в лютневому номері журналу Lancet.

Учені звертають увагу на те, що поліпшення тривалості життя, яке тривало в Європі, зупинилося після 2011 року. Дослідження проводилося у 20 країнах і охоплювало Австрію, Бельгію, Данію, Фінляндію, Францію, Німеччину, Грецію, Ісландію, Ірландію, Італію, Люксембург, Нідерландію, Норвегію, Португалію, Іспанію та Швецію, а також країни Сполученого Королівства – Англію, Шотландію.

Найбільша стагнація у плані тривалості життя після 2011 року спостерігалася у Великій Британії та Німеччині. Норвегія, де на державному рівні проводиться політика відмови від цукру, залишилася єдиною країною, де тривалість життя продовжувала збільшуватися до пандемії.

Автори дослідження заявили, що тенденція, що намітилася після 2011 року, пов'язана зі стрибком смертності від серцево-судинних захворювань, викликаних нездоровим способом життя – вживанням рафінованої їжі, відсутністю фізнавантажень, ожирінням.

Дослідники також заявили, що цифри можуть відображати зміну соціального складу в деяких суспільствах. «Демографічні характеристики європейського населення помітно змінилися у низці країн, таких як Велика Британія, Франція та Німеччина, через збільшення припливу мігрантів порівняно з країнами Північної Європи», – зазначає Том Сандерс, професор дієтології у Королівському коледжі Лондона.

Пандемія стала переломним моментом більшість країн, де проводилося дослідження. Зазначено, що держави, які довше за інших зберігали зростання тривалості життя до 2020 року, краще за інших впорались із коронавірусом. Це – скандинавські країни, Ісландія та Бельгія. Греція та Велика Британія, навпаки, продемонстрували найсерйозніший спад, там тривалість життя скоротилася приблизно на сім місяців.

На його думку, одним із головних факторів ризику залишається дієта. Він закликає на державному рівні вирішувати проблеми нездорової їжі, додавати спеціальні етикетки на надперероблені продукти та пропагувати корисні та екологічні варіанти.

Нагадаємо, в інтернеті з'явилися твердження, що Європейський Союз нібито допустив на ринок небезпечні продукти харчування на основі комах. Це сталося після того, як у лютому було схвалено продукти, що містять жовтого борошняного хробака, обробленого ультрафіолетом.