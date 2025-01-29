Рятувальники показали, як гасили пожежу через падіння БпЛА у Деснянському районі Києва (фото)

Внаслідок падіння уламків БпЛА на відкритій території у Деснянському районі сталося загоряння двох гектарів трави

Пожежу на площі 2 Га було ліквідовано силами 21 вогнеборця та шести одиниць пожежно-рятувальної техніки

У Деснянському районі Києва рятувальники ліквідували наслідки падіння уламків БпЛА на відкритій території. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві.

Внаслідок падіння уламків БпЛА на відкритій території у Деснянському районі сталося загоряння двох гектарів трави фото: ДСНС Києва

Пожежу було ліквідовано о 10:19 фото: ДСНС Києва, Facebook

Зазначається, що 29 січня надійшло повідомлення про те, що під час чергової ранкової атаки на столицю у Деснянському районі міста сталося загорання трави й чагарників окремими осередками, спричинене падінням уламків БпЛА на відкриту місцевість.

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Пожежу на площі 2 Га було ліквідовано силами 21 вогнеборця та шести одиниць пожежно-рятувальної техніки фото: ДСНС Києва, Facebook

Пожежу було ліквідовано о 10:19 на площі 2 Га силами 21 вогнеборця та шести одиниць пожежно-рятувальної техніки.

«На щастя, внаслідок події потерпілих не виявлено», – повідомили рятувальники.

Нагадаємо, у середу зранку, 29 січня, Росія двічі атакувала Київ «Шахедами». У місті працювали сили ППО, у Деснянському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння трав'яного настилу та чагарників. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

До слова, у столичному фітнес-клубі Tsarsky, що на Печерську, сталася пожежа. Як повідомило Головне управління ДСНС України у місті Києві, 29 січня о 09:25 надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на першому поверсі спортивного клубу на вулиці Старонаводницькій. О 10:25 пожежу було ліквідовано на площі 10 кв. м.