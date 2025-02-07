Коли в Україні знову подорожчають яйця: названо період

Яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем через великий попит

Сьогодні середня вартість яєць варіюється в діапазоні від 62 до 68 грн за десяток

Приблизно за тиждень-два до Великодня, тобто до 20 квітня, українцям варто очікувати подорожчання яєць. Такий прогноз зробив аналітик асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) Максим Гопка, передає УНІАН.

Гопка зазначив, що сьогодні середня вартість яєць варіюється в діапазоні від 62 до 68 грн за десяток. В деяких місцях вартість може бути нижчою за 58 грн.

«Ціни на яйця несподівано трохи відкотилися назад після Нового року, найімовірніше, через те, що в Україні немає сильних перебоїв з електропостачанням, і температура повітря протягом останнього місяця була переважно плюсова, а тому витрати на виробництво були не такими суттєвими. Другий фактор, який міг вплинути на вартість яєць, – збільшення пропозиції, оскільки торік розпочалося відновлення виробництва, і якщо порівняти 2023 і 2024 роки, то торік виробництво зросло на 0,7%. Це досить таки непоганий показник. Відновлення виробництва, найімовірніше, продовжиться і 2025 року», – каже він.

За словами експерта, яйця можуть зрости в ціні перед Великоднем через великий попит.

Раніше ми писали, що ціни на яйця за 2024 рік зросли на 30%. Аналітики зазначають, що на ціну продукту могли вплинути погодні умови – температура на вулиці підвищилася, виробники могли зменшити додаткові витрати, й тому вартість знизилась. Також виробники могли надати яйця рітейлам за нижчою ціною, а ті вирішили за допомогою акційних пропозицій налагодити більш швидкий збут продукції.

Також «Главком» оцінив, у якому супермаркеті купити яйця дешевше.