У Японії рекордно подорожчав рис

Ціни на рис у Японії злетіли майже на 90% за рік

У лютому середня роздрібна ціна на рис у Японії зросла майже на 90% порівняно з тим самим показником роком раніше. Про це повідомляє пише Kyodo News з посиланням на дані Міністерства сільського господарства Японії.

Так, середня ринкова ціна за 5 кг рису в перший тиждень лютого 2025 року становила 3829 єн (1 043 грн). Це на 90% вище, ніж у лютому минулого року – 2 000 єн за 5 кг рису (545 грн).

Ціна на рис у Японії послідовно росла весь минулий рік на тлі поганого врожаю, виною якому стали, зокрема, низка стихійних лих та аномальна спека. При цьому в японському Мінсільгоспі зазначають, що на тлі зростання цін на рис скоротилися обсяги його продажів. Це, вважає японська влада, приблизно у березні поточного року може призвести до формування надлишку пропозиції, що, своєю чергою, спричинить зниження цін на цей вид товару.

Влада Японії не стоїть осторонь проблеми і починає продаж рису з держзапасів для забезпечення безперебійних поставок на ринок країни та стримування зростання цін.

Генеральний секретар уряду Японії Йосімаса Хаясі заявив, що буде продано 210 тис. т рису з державних запасів.

У жовтні минулого року повідомлялося, що найпопулярніший сорт японського рису, кошихикарі, може зникнути через глобальне потепління.

Вже 40 років рис кошихикарі – найпопулярніший сорт у Японії. Минулого літа у префектурі Ніігата лише 5% його врожаю було визнано придатними для продажу – замість звичайних 80%. Це призвело до порожніх полиць у магазинах та закликів використовувати стратегічні запаси рису.

Нагадаємо, Kinmemai Premium – це рис ручного відбору, який Книга рекордів Гіннеса визнала найдорожчим у світі – $109 за кілограм. Цей ексклюзивний сорт рису, що виробляється японською компанією Toyo Rice Corporation, складається з вручну відібраних зерен п'яти сортів. Самі зерна схожі на крихітні діаманти завдяки запатентованому процесу полірування, який видаляє лише неїстівний восковий шар.