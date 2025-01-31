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Повідомляти про повільний інтернет тепер можна у «Дії»: як працює нова послуга

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Повідомляти про повільний інтернет тепер можна у «Дії»: як працює нова послуга
Для того, щоб повідомити про відсутній звʼязок у застосунку «Дія», слід зайти у «Відсутній звʼязок» на головному екрані «Дії»
фото з відкритих джерел

Федоров: «Якщо у вас довго вантажаться сторінки, не йде дзвінок або не відкривається TikTok – повідомляйте про це в «Дії»

У застосунку «Дія» тепер доступна нова послуга – за наявності проблем зі зв'язком та мобільним інтернетом можна відправити заявку Національній комісії, що здійснює регулювання зв’язку, яка спільно з операторами працюватиме над їх вирішенням. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Якщо у вас довго вантажаться сторінки, не йде дзвінок або не відкривається TikTok – повідомляйте про це в «Дії». Послугу знайдете одразу на головному екрані застосунку», – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб повідомити про відсутній звʼязок у застосунку «Дія», слід зайти у «Відсутній звʼязок» на головному екрані «Дії», надати одноразовий доступ до геолокації та описати ситуацію. 

Відправити заявку можна навіть за відсутності інтернету, наголосив Федоров. Для цього слід завантажити Мапу незламності. Це, за словами Федорова, можна зробити заздалегідь, адже вона може знадобитися і в інших випадках, наприклад, коли шукаєте укриття або найближче місце з генератором.

У такому випадку, пояснив Федоров, якщо зникне інтернет, залишена заявка в «Дії» автоматично відправиться, коли з'явиться звʼязок.

Федоров роз'яснив, що заявку отримає Національна комісія, яка здійснює регулювання зв’язку. Далі вона, знаючи про місця, де є проблеми з інтернетом та звʼязком, спільно з операторами працюватиме над виправленням ситуації.

Федоров наголосив, що «звʼязок повинен працювати стабільно і якісно, без жодних винятків».

До слова, у застосунку «Дія» відновили можливість перереєструвати автівку після кібератаки РФ на державні реєстри. 

Як відомо, програма «Зимова єПідтримка» триває вже півтора місяця. На отримання коштів вже подалися в «Дії» майже половина користувачів застосунку. Про це повідомляє «Дія».

«За півтора місяця на «Зимову єПідтримку» подалася майже половина всіх користувачів «Дії». Виплати на дітей оформили майже 2,5 млн українців», – йдеться у повідомленні.

Загалом на допомогу в «Дії» подались 10 млн українців. При цьому 14% заяв від внутрішніх переселенців. Примітно, що 68% від усіх заяв подали жінки.

Також українці встановили рекорд із шерингу цифрових копій документів через «Дію». У 2024 році українці скористалися шерингом цифрових копій документів через «Дію» понад 16,3 млн разів.

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Теги: TikTok Михайло Федоров рекорд укриття українці інтернет міністр

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